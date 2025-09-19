エクセルシオール カフェの秋♡金木犀香る限定ドリンク＆パスタ登場

季節の移ろいを楽しめるエクセルシオール カフェから、心華やぐ秋の新作メニューが登場します。金木犀の香りに包まれるドリンク3種をはじめ、食欲の秋にぴったりのパスタやドリア、さらに栗やかぼちゃ、さつまいもを使った贅沢なスイーツまで勢ぞろい♡一口ごとに秋を感じられる限定メニューで、カフェタイムをもっと豊かに過ごしてみませんか。

金木犀香る秋のドリンク3種

毎年人気の「金木犀ラテ」（R 670円～）は、エスプレッソに金木犀シロップを合わせ、ホットにはブルーポピーシードをトッピング。

新作「金木犀烏龍ティー～台湾凍頂烏龍茶～」（R 640円、L 690円）は洋梨果肉や国産ぶどうゼリー入りで爽やかな飲み心地に。

さらに「金木犀ソーダ」（L 650円）は華やかなグラデーションと果実感が楽しめ、残暑の季節にもおすすめです。

ふじりんごの香りが広がる♡ロッテのカスタードケーキから新作登場

パスタ＆ドリアで楽しむ秋の味覚

フードからは「スモークチキンとマスカルポーネのトマトパスタ」（980円）が新登場。酸味あるトマトソースとコク深いマスカルポーネが相性抜群です。

さらに「ポルチーニ香る 海老とアボカドのクリーミードリア」（870円）は、国産雑穀ごはんに濃厚なホワイトソースをかけ、トリュフ×ポルチーニ×マッシュルームの香りが広がる贅沢な一皿に仕上げています。

秋スイーツでほっとひと息♡

スイーツには、香ばしい加賀棒ほうじ茶と栗を合わせた「モンブラン」（580円）、北海道産かぼちゃを使用した「シナモン香るかぼちゃのムース」（580円）、石川県産さつまいもをブレンドした「なめらかカスタードのスイートポテト」（560円）がラインアップ。

見た目にも秋らしい彩りで、ほっと心を満たしてくれるスイーツです♪

季節限定メニューで秋を楽しんで

香り豊かな金木犀ドリンクから、心もお腹も満たされるフード、そして旬の素材を活かしたスイーツまで、エクセルシオール カフェの秋メニューはどれも魅力たっぷり。

大切な人とのひとときや、自分へのご褒美タイムにぴったりです♡2025年10月2日（木）からの期間限定メニューで、秋の訪れを五感で楽しんでみませんか。