◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)

1991年に高野進さんが果たして以来となる34年ぶりの快挙、男子400ｍ決勝進出を果たした中島佑気ジョセフ選手。決勝の舞台でも堂々たる走りを見せ、日本歴代最高順位となる6位入賞を果たしました。

しかしレース後の中島選手は「悔しいですね」と思いを吐露。メダルへの思いもにじませながらインタビューに応じました。

決勝のレースを振り返り「世界最高の舞台で戦えたっていうところは本当に。しかも地元・東京で、皆さんの歓声を背中に走れたっていうのは本当に大きなことですし、アスリートとしてこれほどまでにない幸せというか、充実感を感じられた」としながらも「それ以上にやっぱもう少し勝負したかった」と語った中島選手。

決勝の状態については「悪くはなかったんですけど。さすがに、準決終わった後は“一仕事終えた”っていう感じで（笑）。決勝は未体験のところもありますし、疲労もありつつ」と明かしながらも「不思議とそこまで大崩れしないというか。決勝っていう神聖な舞台を前にして、体も疲労にあらがうというか」と振り返ります。さらに準決勝が一番緊張したと語りながら、決勝について「ここまで残ってきた各選手に対して、お互いリスペクトがあるような雰囲気も感じられた」と、これまで感じたことのない感覚に触れたことを口にしました。

これまで日本男子の歴史のトップに君臨してきた高野さんは、決勝進出を決めた中島選手に対し自身のSNSで「ジョセフありがとう！決勝、応援しています」と発信。これを中島選手も「やっと高野先生の記録に並ぶことができた。400mをより活気のある種目にするために一歩踏み出せたなと感じられた」と喜びを口にしました。