“元フジコーズ”沖玲萌、『FRIDAY』初登場でソログラビア 現役立教大生の透明感
元「フジコーズ」メンバーで現役立教大生の沖玲萌が、19日発売の『FRIDAY』（講談社）で初めてのソログラビアを披露した。番組『オールナイトフジコ』（フジテレビ系）から誕生したユニットで人気を集めた沖にとって、記念すべきソロ活動の第一歩となる。
【写真】ビキニ姿で現役女子大生・沖玲萌が見せた美ボディ
撮影テーマは「夏デート」。抜群の透明感と愛らしい笑顔、そして時折見せる大人びた表情で、これまでグループ活動では見られなかった一面を表現した。沖は在籍時に行われたフジコーズ総選挙で1位を獲得するなど絶大な支持を誇り、グループの中心的存在だった。
さらに同日には、デジタル写真集『微炭酸』2冊が同時発売。誌面と写真集で異なる表情を楽しめる仕上がりとなっている。
神奈川県出身の沖は、フジコーズの2ndシングル「キスから始めましょう」で小杉怜子とともにWセンターに抜擢。釜山MBC×テレビ愛知の共同制作ドラマ『どーする？ごはん』では、日本語版主題歌「人間万事塞翁が馬」をリリースするなど多彩な活動を展開してきた。
