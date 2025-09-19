「体力の衰えを感じはじめた」「老後のお金が心配」60代以降は健康やお金などあらゆる面で不安が募りがちです。ところが、2025年で65歳を迎えた精神科医・和田秀樹先生は「特に65歳からは、この世は『楽園』だと思って、あらゆる意味で『自由に』生きてこそ、本当に自分らしい人生を送ることができる」と、語ります。そこで今回は、和田先生の著書『65歳、いまが楽園』から、一部を抜粋してお届けします。

多くの人がお金を使い切れぬまま亡くなっている

日本銀行調査統計局が発表した「資金循環統計」によると、２０２４年12月末時点の日本の個人金融資産残高は２２３０兆円で、過去最高を記録しています。

そしてそのうちの６割を60歳以上の世帯が持っていて、さらにその３分の２近くは70歳以上の高齢世帯によって保有されていると言われています。

一方で、ある終活支援企業の調査によれば、相続された資産の平均額は約２７５０万円、中央値でも約１６００万円とされています。

つまり、多くの人たちが貯め込んだお金を使い切れぬまま、亡くなっているのです。

患者が吐露する「人生の後悔」

長年老年医学に携わっていると、患者さんたちから人生の後悔を吐露されることがあります。

特に多いのは、「お金をもっと使っておけば良かった」という後悔です。

「もっと歳をとったときのことを考えると不安だから」と思って、定年退職をした後もそれなりに節約してせっせとお金を貯めているうちに、気がつけば体の自由が利かなくなっていて、お金はあるのにやりたいことができなくなってしまった、と言うのです。

「もはや海外旅行に行けるほどの体力がない」

「美食を楽しめるほどの胃袋も気力もない」

などと言ってため息をついたりされる様子を見ると、なんとも言えない気持ちになります。

だからこそ、これまでは節約を常に心がけてきた方の、体も心も現役とほとんど変わらないシニア世代の仲間入りをしたばかりのタイミングからは、お金をどんどん使う人生に切り替えるべきではないかと私は思うのです。

「使い切れなかった財産」が社会を貧しくする

ただ、「ああ、もったいないことをした」と後悔しつつも、最終的には「そのおかげで多くの財産を子どもたちに遺すことができた」と誇らしく思いながら死ぬ人のほうが多いのかもしれません。

けれども、これだけ超高齢社会になっているわけですから、相続人となる子どももすでに50〜60歳くらい、場合によっては70歳になっていることだってあり得るのです。この年齢になって親の財産を当てにしなければやっていけないようなケースは滅多にないでしょう。



そうなるとこの人たちが自分の子どもたちに遺す財産が増えるだけで、使われないままのお金はますます増えていきます。

この悪循環が続く限り、日本経済の回復は到底見込めません。

若い人たちがいつまでも所得が増えずに苦しみ続けているのは、シニア世代があまりお金を使わず、多額の遺産を遺してしまうことも一因になっているのではないかと私は思っています。

