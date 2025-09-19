江戸時代の参勤交代は、幕府が大名の力を削ぐための施策であったなどとされ、マイナスのイメージが強いものでした。しかし、豊橋市美術博物館学芸員の久住祐一郎さんは、「近年大きくその定説が変わった」と語ります。そこで今回は、久住さんの著書『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』から一部を抜粋し、近年研究が進んだ参勤交代の実態を明らかにしていきます。

【表】新発田藩士朝倉景武の江戸土産

* * * * * * *

質素なお土産

旅の楽しみの一つにお土産がある。現代はどこにいてもネットで好きなものを注文して自宅へ届けてもらうことができるが、旅先で土産物ショップをまわって何を買おうか悩むのも楽しい。

江戸時代の人々にとって旅は身近になったとはいえ、気軽に行けるものではなかった。送り出す側は道中の無事を願って餞別（せんべつ）を渡し、旅に出た人は旅先でお土産を買い求め、無事に帰った後は旅先での土産話とともに餞別の返礼としてお土産を渡した。

江戸勤番中の藩士たちには休日はあったが、私用での外出には制限があり、基本的には江戸藩邸から半径2キロメートルほどが生活圏になっていた。限られた時間を有効に活用するため、店の場所や品物の相場は藩士たちの間で共有され、あらかじめ目星を付けてから買い物を楽しんだ。

新発田藩士朝倉景武（かげたけ）は、文政元年（1818）5月に参勤の御供で江戸へ詰め、翌年7月に新発田へ帰った。この勤番中に様々な図1のような土産を買い、藩士や寺院ら47人へ配った。紙類や扇子・団扇・歯磨きなどの安価な日用品が多く、全体的に質素な品目が並んでいる。

文化13年（1816）に江戸への使者を務めた郡山藩士の豊田与一左衛門は、国元の藩士ら23人へお土産を買って帰った。その内容は、扇・扇子・墨・五倍子（ふし）の粉（お歯黒の染料）・風呂敷などで、やはりほとんどの人に扇または扇子を贈った。

江戸時代中期頃にはどの藩も倹約令を出しており、過度な贈答は控えるように指示されていたこともあり、参勤交代の江戸へ出てきた武士たちが買うお土産も質素なものになっていた。

とある神主のお土産

それでは、武士以外の人々はどんなお土産を買ったのだろうか。

三河国渥美郡大崎村は旗本中島与五郎が治めていた。領主の中島家は旗本でありながら参勤交代をする「交代寄合」であった。ただし石高はわずか607石で、他の大身の交代寄合とは異なり、年末に参府して正月に将軍への挨拶をし、名産の串アサリを献上して帰村するということを数年おきに繰り返していた。そのため江戸に屋敷はなく、中島一族は大崎陣屋に居住していた。



『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』（著：久住祐一郎／中央公論新社）

天保9年（1838）、大崎村にある八幡社の神主辻村正朋（まさとも）は、遠江の神主二人とともに江戸へ旅に出た。徳川将軍は特定の寺社に対し領地を安堵するために朱印状を発給していた。この朱印状は将軍の代替わりごとに更新されたが、各地の寺社の住職や神主はその手続きのために江戸へ出なければならなかった。

なお、辻村は三河吉田藩士の家に生まれ、代々大崎八幡社の神主を務める辻村家へ養子に入ったため、吉田藩士や吉田藩領内の文化人たちとも交流があった。

辻村は道中や江戸滞在中に使った経費を細かく記録しており、その中に中島家や親戚の吉田藩士へのお土産が記されている（図2）。



＜『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』より＞

中島与五郎とその妻子へは甲斐絹(かいき)の風呂敷や江戸八景の浮世絵、箱根の寄せ木細工、絵草紙、こまなどを買った。実家の吉田藩士杉山家へは同じく江戸八景などを買っている。郡内風呂敷も甲斐絹風呂敷と同じものであろう。その他、巾着・手拭・汗取などの日用品や道中で購入した日坂（にっさか）飴も贈っている。「上画・中画・下画」とは浮世絵のランクであろう。

本・小本といった書籍も買ったようである。蔦屋重三郎（つたやじゅうざぶろう）を主人公にした大河ドラマで江戸時代の出版業界が注目されているが、江戸で盛んに出版された様々な印刷物がお土産品としても重宝されていたことがわかる。

辻村のお土産は、先ほどみた参勤交代に関連した武士のお土産と異なり、種類も豊富で華やかに見える。このように、浮世絵や本などのかさ張らない印刷物、普段使いできる文房具や小物雑貨、日持ちする道中の名物は、なかなか旅に行けない地方の人々にとっては江戸を身近に感じられるありがたいお土産だったことだろう。

江戸へ向かった吉田藩士・岩上六蔵

国元で暮らしている藩士が定府を命じられた場合は、単身赴任ではなく家族をともなっての転勤となった。三河吉田藩の場合は生活拠点がある場所を「勝手」と呼び、地名を付けて「江戸勝手」「吉田勝手」と称していた。役職の交代などにともない勝手が変更されることが多かったが、江戸で処罰を受けた藩士がペナルティとして吉田勝手を命じられることもあった。

安政5年（1858）10月、三河吉田藩主松平信古が吉田から江戸へ参勤した。翌年2月に信古は幕府の寺社奉行に任命され、さらに大坂城代へ昇進したため、結果的にこの安政5年の江戸参府は吉田藩最後の参勤交代になった。

この参勤交代がおこなわれて間もなく、用役という役職に就いていた吉田藩士岩上六蔵（いわかみろくぞう）が江戸勝手を命じられ、江戸藩邸内の長屋へ引っ越すことになった。翌年2月、24歳の六蔵は80歳の祖母登波子（とはこ）をともなって江戸へ向かった。

この岩上登波子という女性は、28歳で未亡人となった後に国学者の本居大平（おおひら）に入門し、幼い子を育てながら学問や和歌に情熱を燃やした。当時の女性としては珍しく、『伊勢物語』や『古今和歌集』などを研究した書籍を出版しており、多くの門人を抱える女流歌人として活躍していた。そのため、江戸出発前には登波子のために盛大な送別会が開かれた。江戸に着いた登波子は、国元の門人たちに宛てて書状を出している。その中から登波子が奮闘している様子を紹介しよう。

登波子おばあさんの奮闘

江戸に着いた藩士は3日の休日を与えられるのが普通であったが、2月10日に六蔵が江戸に着いて間もなく藩主信古が江戸城に呼び出されて寺社奉行に任命されたため、到着の翌日から出勤してしばらく帰ってこなかった。上野寛永寺に近い谷中の吉田藩下屋敷内にある仮長屋に入った登波子は、孫の留守中に挨拶にやってくる親類や隣近所の人々への対応に忙殺された。

岩上家は4月になってようやく正式に長屋を与えられた。広さは2間×6間で2階はなかった。部屋は12畳と10畳の2部屋だったが、六蔵の部屋も必要ということで4畳を仕切った。また、物置がなかったため所々に棚をつるして物を押し込んだ。

こうした簡易な工事で銀8匁ほどを使い、様々な道具を買いそろえるために銀20匁（3万2000円）余りを費やした。物干棹（ものほしざお）1本が銭250文（3800円）、粗末な竹の柄杓が銭24文（400円）もするとわざわざ書状に値段を記していることから、吉田に比べて江戸はかなり物価高だったようである。

六蔵は朝五つ時（午前8時頃）に谷中から約5キロメートル離れた呉服橋門内の上屋敷へ出勤し、翌日の正午頃に帰宅するということを1日おきに繰り返した。

食事は弁当を持参しなければならず、登波子は1日おきに3食分の弁当を用意して持たせた。弁当のおかずは煮しめがメインであったが、夏場は翌朝になると傷んでしまうため納豆を持たせた。この納豆は、国元の前芝村から時々送られてきたもので、お裾分けした周囲からも評判が良かったようである。

また、前芝村からは赤味噌も送られてきたが、遠江出身の登波子は「わたくしは赤味噌は好みではなく、白麹味噌が好きなのです」と、遠慮なく好みを伝えている。ちなみに、六蔵が赤味噌の方が好きだったのはせめてもの救いである。

こうして80歳という当時ではかなりの高齢でありながら初めての江戸暮らしを体験することになった登波子は、多忙な生活ではあるが出世した孫の世話を焼くことの喜びをかみしめていたように感じられる。

また、すでに女流歌人として名が知られていた登波子は、藩主の奥方の所望により和歌を書いた短冊を献上し、奥方に拝謁するという栄誉にあずかった。この出来事がきっかけとなり、奥方から歌集の出版をすすめられた登波子は、後年『登波子詠草』という3巻からなる自身の歌集を出版した。岩上六蔵が江戸へ転勤になったことで、一人の女流歌人の業績が後世に伝わることになったのである。

移動するヒト・モノ・カネ

江戸時代は日本史上のそれ以前と比べてとにかく移動が盛んになった時代だった。その大きな要因の一つが参勤交代だったのである。全国各地に大名が配置されて城下町がつくられ、大名行列が行き来することで江戸と各地を結ぶ街道交通網が成立した。街道には宿場町が指定され、モノを運ぶための人足と馬が常備された。

モノの中には情報も含まれる。幕府が各宿駅に配置した継飛脚は、老中をはじめ幕府の要人のみが使える飛脚で、リレー形式で昼夜を問わず走り続け、江戸と京都を最速3日で届けた。

有名な「忠臣蔵」の中で、浅野内匠頭（たくみのかみ）が殿中で刃傷（にんじょう）におよんだことを知らせる早駕籠が江戸から赤穂（あこう）まで駆け抜ける場面があるが、約680キロメートルの道程を4日半で移動したとされる。無線や電話、インターネットもない時代に正確な情報をいかに早く手に入れるかというのは重要な問題であった。参勤交代は、その課題の解決にひと役買ったわけである。

陸上交通のインフラが整ったことで、経済的に余裕が生まれた一部の庶民が社寺参詣・湯治・物見遊山などの旅に出るようにもなった点も重要である。ヒトが動けばカネも動く。宿泊・食事・土産・消耗品など、旅先でお金を使う場面は多々あり、消費活動が活発になった。これは江戸時代の消費経済の発展に大きく影響している。

もちろん、山道や河川などの難所に関所、あるいは治安の問題など、旅をする上で現代とは比較にならないほど様々な障害や制約があった。だが、参勤交代制度の副次的効果として活発になったヒト・モノ・カネの移動は、江戸時代の社会に経済的・文化的な豊かさをもたらしたのである。

※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。