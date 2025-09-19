愛媛県新居浜市で１０月に開催される新居浜太鼓祭りを巡り、市内に拠点を置く住友グループ４社が、地元の取引企業に対し、祭りに参加した従業員らによる暴力行為が確認された場合、取引停止や入構禁止などの対応を取ると決めたことがわかった。

近年、担ぎ手のけんかが頻発しており、取引先への通知文書では「祭りの意義と秩序が損なわれる事態」としている。

市内には住友グループの発展の礎となった別子銅山があり、４社は住友金属鉱山、住友化学、住友重機械工業、住友共同電力。市内企業の多くは、何らかの取引があるという。

祭りは平安〜鎌倉期に始まったとされ、太鼓台（約３トン）の担ぎ手は１基約１５０人。５４基が市内を練り歩き、１０月１６〜１８日に毎年２０万人の観客が訪れる。

祭りでは、太鼓台を激しくぶつけ合う禁止行為の「鉢合わせ」や担ぎ手の乱闘が頻繁に発生し、関係者が刑事責任を問われる事態も起きている。住友側は文書で「決して看過できない深刻な問題」とし、従業員らに危険行為禁止を周知し、厳守させるよう求めた。

住友側は読売新聞の取材に「参加する従業員の管理徹底を警察から求められており、住友グループとして対応した」としている。