FIFA（国際サッカー連盟）は18日、最新のFIFAランキングを発表。今回はトップ20のうち16チームが順位を入れ替える大きな変動がありました。

9月のアメリカ遠征でメキシコに0−0の引き分け、アメリカに0−2で敗戦した日本は、前回より2つ順位を落としての19位に後退。19位はこの2年間ではワーストの順位となっています。

1位に立ったのはスペイン。ワールドカップ欧州予選では、トルコ、ブルガリア相手に2戦9得点無失点と好調。同じく欧州予選でアイスランド、ウクライナを破り開幕連勝スタートを飾ったフランスが2位に浮上。2023年4月から首位を守っていたアルゼンチンは3位に順位を落としています。

欧州予選の開幕戦でスロバキアに敗れたドイツは9位から3ランクダウンの12位。日本と対戦したメキシコとアメリカは、それぞれ1ランクダウンの14位、16位となっています。9月のアフリカ予選で、3大会連続のワールドカップ出場を決めたモロッコは順位を11位に上げています。

次回のFIFAランクは10月23日に更新される予定です。

【FIFAランキング 上位30チーム】★はすでにW杯出場決定1位 スペイン ↑12位 フランス ↑13位 アルゼンチン ↓2★4位 イングランド5位 ポルトガル ↑16位 ブラジル ↓1★7位 オランダ8位 ベルギー9位 クロアチア ↑110位 イタリア ↑111位 モロッコ ↑1★12位 ドイツ ↓313位 コロンビア ↑1★14位 メキシコ ↓1★15位 ウルグアイ ↑1★16位 アメリカ ↓1★17位 スイス ↑218位 セネガル19位 日本 ↓2★20位 デンマーク ↑121位 イラン ↓1★22位 オーストリア23位 韓国★24位 エクアドル ↑1★25位 オーストラリア ↓1★26位 カナダ ↑2★27位 トルコ28位 ウクライナ ↓229位 パナマ ↑130位 ウェールズ ↑1