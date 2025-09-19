【FIFAランク】アメリカ遠征1分け1敗日本は19位後退 スペインが11年ぶり1位獲得 アルゼンチン3位転落 トップ20のうち16チームが順位変動
FIFA（国際サッカー連盟）は18日、最新のFIFAランキングを発表。今回はトップ20のうち16チームが順位を入れ替える大きな変動がありました。
9月のアメリカ遠征でメキシコに0−0の引き分け、アメリカに0−2で敗戦した日本は、前回より2つ順位を落としての19位に後退。19位はこの2年間ではワーストの順位となっています。
1位に立ったのはスペイン。ワールドカップ欧州予選では、トルコ、ブルガリア相手に2戦9得点無失点と好調。同じく欧州予選でアイスランド、ウクライナを破り開幕連勝スタートを飾ったフランスが2位に浮上。2023年4月から首位を守っていたアルゼンチンは3位に順位を落としています。
欧州予選の開幕戦でスロバキアに敗れたドイツは9位から3ランクダウンの12位。日本と対戦したメキシコとアメリカは、それぞれ1ランクダウンの14位、16位となっています。9月のアフリカ予選で、3大会連続のワールドカップ出場を決めたモロッコは順位を11位に上げています。
次回のFIFAランクは10月23日に更新される予定です。【FIFAランキング 上位30チーム】★はすでにW杯出場決定
1位 スペイン ↑1
2位 フランス ↑1
3位 アルゼンチン ↓2★
4位 イングランド
5位 ポルトガル ↑1
6位 ブラジル ↓1★
7位 オランダ
8位 ベルギー
9位 クロアチア ↑1
10位 イタリア ↑1
11位 モロッコ ↑1★
12位 ドイツ ↓3
13位 コロンビア ↑1★
14位 メキシコ ↓1★
15位 ウルグアイ ↑1★
16位 アメリカ ↓1★
17位 スイス ↑2
18位 セネガル
19位 日本 ↓2★
20位 デンマーク ↑1
21位 イラン ↓1★
22位 オーストリア
23位 韓国★
24位 エクアドル ↑1★
25位 オーストラリア ↓1★
26位 カナダ ↑2★
27位 トルコ
28位 ウクライナ ↓2
29位 パナマ ↑1
30位 ウェールズ ↑1