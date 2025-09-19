◆米大リーグ レッドソックス３―５アスレチックス（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は、１８日（日本時間１９日）、本拠でのアスレチックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。２打数無安打１打点で、打率は２割４分となった。左腕ハリスが救援した８回の第４打席に代打を出されて交代した。

吉田は３点を追う初回一死一、三塁、初対戦の先発ジンの内寄り低めのスライダーをスイング。飛距離７０メートルの浅い右飛となったが、三塁走者ストーリーが本塁へヘッドスライディング。「難しいと思いましたけど、（右翼手の）捕球態勢をみて、三塁コーチャーが、ゴーと言ったか、彼（ストーリー）が自分で行ったかもしれません。あれで、打点がつきましたし、助かりました」と好判断を感謝。反撃の口火を切る犠飛で３試合連続の打点をあげた。

第２打席は無死一塁から一ゴロ。進塁打となったが、後続は凡退。第３打席は鋭い当たりながら、野手の正面に飛ぶ右直となった。相手先発はフォーシームの直球を投げないジン。３試合ぶりに無安打に終わった吉田は「シンカーに特徴があるので、来たコースに打っていこうと思っていたけど、うまい具合にスライダー、カットやチェンジアップを混ぜながらコーナーに投げられた」と悔しがった。

３―５で敗れたチームは、手痛い２カード連続の負け越し。今季の対ア・リーグ西地区は全日程を終了し、１４勝１７敗となった。アンソニーが脇腹痛で離脱した今月３日以降の１３試合は５勝８敗と苦戦し、ワイルドカード争いは混沌としている。

「下からも来ていますし。やることは変わりません」と、吉田。残り試合もいよいよ１桁に突入。ラストスパートを誓い、タンパ（対レイズ）へと旅立った。