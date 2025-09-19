９月１９日午前３時５８分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。

震源地は、カムチャツカ半島付近（北緯５３．０度、東経１６０．８度）で、地震の規模を示すマグニチュードは７．８と推定されます。

気象庁によると、この地震で、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。

＜津波予報（若干の海面変動）＞

北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、

オホーツク海沿岸、

青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、

千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、

相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、

伊勢・三河湾、三重県南部、大阪府、淡路島南部、和歌山県、

徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、

大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、

沖縄本島地方、宮古島・八重山地方

若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で１９日午前５時００分頃です。これらの沿岸では今後１日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。