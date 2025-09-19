【津波予報（若干の海面変動）】発表 カムチャツカ半島付近でマグニチュード7.8の地震 太平洋沿岸など 気象庁
９月１９日午前３時５８分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。震源地は、カムチャツカ半島付近（北緯５３．０度、東経１６０．８度）で、地震の規模を示すマグニチュードは７．８と推定されます。 気象庁によると、この地震で、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
若干の海面変動が予想される沿岸は次のとおりです。
＜津波予報（若干の海面変動）＞
青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、
千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、
相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、
伊勢・三河湾、三重県南部、大阪府、淡路島南部、和歌山県、
徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、
大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、
沖縄本島地方、宮古島・八重山地方
若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で１９日午前５時００分頃です。これらの沿岸では今後１日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。
・・ ・