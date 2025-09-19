俳優の杉浦太陽（44）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に誕生した第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの候補となった名前を明かした。

「【質問コーナー】5人の子の親になった太陽パパが答えます！」とのタイトルで動画を投稿。寄せられた質問に答えたもの。

「夢空ちゃんの他の名前に候補ありましたか?」に「夢空の名前の候補は、希美の“美”っていう文字と、太陽“陽”みたいなのもあったし、あとは“恋”」と、「美空」「陽空」「恋空」などが候補に挙がっていたという。

杉浦は「女の子だから、“恋空”とか可愛くない？」としながらも「ただ“恋空”にした場合、何て読む？なって…“こいあ”？恋愛のれんで“れんあ”とかあったんですけど、“恋空”、ちょっと男の子っぽいかな」と語った。

それでも「字面的には“恋空”ってめっちゃかわいかった。だから“恋空”と“夢空”と“姫空”と、女の子らしい名前がだんだん絞られて行って、最後夢みたいな出産っていうので、やっぱり“夢”っていう字を選んだ」と説明した。

18年ぶりの女児誕生ということで杉浦は「女の子の名前考えるの楽しかったですね！男の子を3回考えてきたからこそ、ホワンってする名前が浮かぶじゃないですか。“星空”とかね。“月空”とか、色々ありましたけど、楽しかったなあ。でももう夢空って顔になってきました。名前って凄い」としみじみと語っていた。

杉浦と辻希美夫妻は2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんが誕生。そして今年8月8日に第5子女児・夢空さんが誕生。名前に関しては、名前の最後に「空」を入れる方針で一致し、家族で会議を続けて決めた。