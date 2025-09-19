ASOBISYSTEMの個性派メンバーたちがお届けする深夜のエンターテインメント ABCテレビ『あそばにゃそんそん』

11月23日・24日、ABCテレビ本社&堂島リバーフォーラムでFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET出演による番組初のイベント開催決定！ そこで9月20日（金）の放送では、イベントで発売する、KAWAII LAB.初の試みとなる先端技術を使用したオリジナルグッズをSWEET STEADYが考案する。

SWEET STEADYが訪れたのは、先端技術を体感できるスタジオ「清澄白河BASE」（ソニーPCL運営）。360℃をグリーンバックに囲まれ、100台以上のカメラが設置された異空間に「めっちゃ監視されている気分！デスゲームが始まるのか!?」とメンバーたちも戦々恐々だ。

ここで行うのはボリュメトリックキャプチャ。人物や物体を複数のカメラで様々な角度から撮影することで、被写体をリアルに3DCG化できる先端技術だ。特撮のCGやMV撮影など幅広く活用されているという。

SWEET STEADYのメンバーをいつでもどこでも召喚できて、かつ360℃様々な角度から眺める事の出来るボリュメトリックキャプチャ制作のために、まずは会議を開催。どのようなテーマで撮影するのか議論する中で、メンバーが一人ずつ魔法を唱えていく“魔法すいすて召喚”動画を撮影する事が決定した。

メンバーそれぞれが唱える魔法の考案タイムでは、奥田は「ネコビームを出したい！」、音井はシャボン玉をイメージして「Fluffy Bubble Attack」、奥田は「さきなてんはスター！」とそれぞれ妄想する。

白石から「みんなをメロメロにしちゃうという意味で“くりなつハート”」と案を出された栗田は「みんなをメロメロにしちゃうよ～！…イエーイ」と独自の魔法を口にして、白石から「くりなつハート言って！」と天然ぶりをツッコまれ「ゴメンナサイ…」と赤面する一幕も。一方、白石は物体を浮かせるエフェクトが可能であると知ると、「『白石やれます！』って言ってアンパンマンみたいに空を飛びたい！」とアイデアを口にする。

メンバーで協力し合いながらカチンコを打つなど、大盛り上がりの中で行われた撮影本番。番組では制作途中の“魔法すいすて召喚”動画を特別に公開する。拳を突き上げて空を飛ぶ白石の動画にメンバー大爆笑。当の白石は「恥ずかしい！」と大騒ぎ。果たしてどのようなボリュメトリックキャプチャになったのか？

ABCテレビ『あそばにゃそんそん』は、毎週土曜深夜０時放送。TVerでも無料配信。