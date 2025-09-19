9月20日（土）午後3時30分〜4時 日本テレビにて（※関東ローカル）「オーストリアに憧れて 〜渡辺翔太 煌めきの旅路〜」を放送。

◆TVer：https://tver.jp/series/srvi91pi9e

Snow Man 渡辺翔太が憧れのオーストリアを巡る旅へ。洗練された文化が息づく輝きに満ち溢れた美しい街・オーストリアで、各都市を巡りながら、現地の音楽・食文化・現代アートに触れ、感動を胸に刻む。渡辺が憧れの旅を通じて見せた素顔と成長、新たな自分と出会う姿に密着した。

旅の始まりは1901年創業の老舗文具店。旅の相棒となる一冊のノートを手に出発。ウィーンのシンボル・シュテファン大聖堂に到着するや否や、初の海外単身ロケにどこか不安を隠せない様子の渡辺。世界一美しいと称されるカフェ「KHM」では、ユネスコ無形遺産にも登録されているウィーンのカフェ文化を堪能、19世紀末のウィーンを代表する天才画家グスタフ・クリムトの壁画に心奪われる。

▽音楽に憧れて

音楽の都・ウィーンへ。世界三大劇場のひとつウィーン国立歌劇場「オペラ座」では世界最高峰の華麗な舞台に圧倒される。中世初期創建のペーター教会では、実際にモーツァルトが弾いていたパイプオルガンを現地のオルガニスト奏者が生演奏。時代を超えて愛される音色に渡辺も酔いしれる。

▽食文化に憧れて

オーストリア発祥のザッハトルテ＆ウィンナーシュニッツェルを堪能し、思わずご機嫌な表情に？世界で唯一ワイン畑がある首都・ウィーン。ワインレストランでは数あるワインの中から渡辺の生まれ年のヴィンテージワインを開封。ウィーンでしか味わえないワインの魅力に迫る。ワインを嗜みながら、デビューから5年、渡辺が大切にしてきた好奇心について語る。

▽現代アートに憧れて

美しいアルプス山脈に囲まれた都市・インスブルックへ。年間60万人が訪れるアートとクリスタルのミュージアムへ。渡辺は、世界が注目する日本人アーティスト・塩田千春さんと対談。アイドルとして活躍する傍ら、役者やタレントとしての顔を持つ現在地を見つめ直す機会に。

普段はメンバーからも「もっと自信持った方がいいよ」と言われ自分に自信がないと語る場面も。自分は一体何者なのか…旅の相棒となるノートを携え憧れの地を巡り、心に浮かんだ想いや感情を、その瞬間ごとにペンを走らせ丁寧に綴っていく。旅を通して、渡辺がノートに書き記した事とは？