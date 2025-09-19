日本テレビ系「金曜ロードショー」では、10月17日（金）よる9時〜11時59分に、ハリソン・フォード演じる考古学者の冒険を描くアドベンチャーシリーズ完結編『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023）を本編ノーカットで放送！

【運命を変える、最後の冒険へ】

物語は、第二次世界大戦中の1944年から始まる。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズ（ハリソン・フォード）は、宿敵であるナチスの科学者ユルゲン・フォラーと対峙する。それから25年後の1969年、インディは70歳となり、定年退職を迎えようとしていた。

そんな彼の元を旧友の娘ヘレナ・ショーが訪ねてくる。彼女は「歴史を変える力を持つ」という伝説の秘宝「運命のダイヤル」を探しており、インディもそのダイヤルを求めて再び冒険の旅に出ることに。しかし、このダイヤルを狙っているのは彼らだけではなかった。かつてインディと敵対したフォラーは、アメリカに渡った後NASAのエンジニアとしてアポロ計画に携わっており、このダイヤルを使って歴史を変えるという野望を密かに抱いていたのだ 。

果たしてインディとヘレナは、フォラーよりも先に「運命のダイヤル」を見つけることができるのか？そしてヘレナやフォラーの真の目的とは？

インディ・ジョーンズ、最後の冒険が始まる。

ハリソン・フォード（インディアナ・ジョーンズ役）はこの作品に対する思いをこう述べている。

「40年以上にわたるインディアナ・ジョーンズの旅は幸せだった。このシリーズの撮影はすごく大変だったから、ついに終わりを迎えられてうれしいよ。後悔することは一切なく、観客にふさわしい作品を制作できたことに大きな喜びを感じている。初期の作品からファンでいてくれた観客が、今回の映画を楽しみ、家族で共有してもらえたらと願っているよ。観客の皆に必ず感動してもらえると確信しているんだ。」

インディが因縁の宿敵フォラーと、全世界を股にかけて陸・海・空と全方位で争奪戦を繰り広げる！巨匠ジョン・ウィリアムズのおなじみのテーマ曲に乗せて、究極のアクション・アドベンチャーの幕が上がる――。

【作品情報】

・キャスト

ハリソン・フォード (インディ・ジョーンズ), フィービー・ウォーラー＝ブリッジ (ヘレナ), マッツ・ミケルセン (ユルゲン・フォラー), ジョン・リス＝デイヴィス (サラー), アントニオ・バンデラス (レナルド), ボイド・ホルブルック (クレーバー), シャウネット・レネー・ウィルソン (メイソン), トーマス・クレッチマン (ヴェーバー), トビー・ジョーンズ (バジル), イーサン・イシドール (テディ)

・監督

ジェームズ・マンゴールド

・脚本

ジェームズ・マンゴールド, ジェズ・バターワース, ジョン＝ヘンリー・バターワース, デヴィッド・コープ

・製作

キャスリーン・ケネディ, サイモン・エマニュエル, フランク・マーシャル

・製作総指揮

スティーブン・スピルバーグ, ジョージ・ルーカス

・撮影監督

フェドン・パパマイケル

・プロダクション・デザイナー

アダム・ストックハウゼン

・衣装デザイナー

ジョアンナ・ジョンストン

・編集

アンドリュー・バックランド, マイケル・マカスカー, ダーク・ウェスターヴェルト

・音楽

ジョン・ウィリアムズ

・日本版声優

村井國夫 (インディ・ジョーンズ), 坂本真綾 (ヘレナ), 井上和彦 (ユルゲン・フォラー), 宝亀克寿 (サラー), 大塚明夫 (レナルド), 中村悠一 (クレーバー), 藤田奈央 (メイソン), 根本泰彦 (ヴェーバー), 佐々木睦 (バジル), 木村皐誠 (テディ)

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp