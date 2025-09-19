●きょう19日(金)は 雲が目立つものの度々日が差す落ち着いた天気

●あす20日(土)は前線や低気圧の接近で 午後中心に強雨や雷など注意

●トリプル台風発生 今後の動向に注意

秋雨前線の南下に伴って、一気に空気は秋らしくなってきました。19日(金)朝は、気温が20度を下回る所もあるなど、涼しい空気を感じる朝を迎えました。





秋雨前線は、きょう19日(金)は四国の南の海上に離れる見込みです。一方で大陸方面から、新たに前線が伸びてきて、前線上には低気圧も発生。あす20日(土)にかけては、その前線や低気圧が再び日本付近を通過していきます。





きょう19日(金)は雲が目立つものの日ざしも期待できる空模様の一日ですが、あす20日(土)は昼前頃から天気が大きく崩れ、午後は一時強い雨や雷などの心配もあります。週末のお出かけの予定など雨や雷の状況に十分ご注意下さい。日曜日は前線や低気圧は遠ざかり、また天気は持ち直す見込みです





また、日本の周辺の海上では台風ラッシュとなりつつあります。きのう18日(木)午後3時に台風17号、そして夜に18号、19号と、立て続けに3つの台風が発生しました。





17号は、このあと大陸方面へ。また、フィリピンの東の18号がこのあと17号を追いかける進路を取る予想です。沖縄方面では来週初め頃、高波や強風などの影響が出る可能性があります。





また、日本のはるか南東海上の19号は、来週には小笠原諸島の東で徐々に北寄りに進路を変える可能性が高いものの、西に進み続けて本州に迫る、と予想するデータも一部にあり、まだ進路は定まらない状況です。来週にかけて、台風の動きに注目を続けていきましょう。





きょう19日(金)の県内は、やや雲は目立つものの、度々日が差す時間も。雨の心配はほぼなく、洗濯物の干しっぱなしも大丈夫とみています。





北から秋の空気が流れ込み、日中の気温は30度を少し超えるかどうか、にとどまる所が多く、これまでのような極端な暑さはありません。





あす20日(土)は再び天気不安定…昼前から雨が降り出し、午後は一時強い雨や雷などに十分ご注意下さい。日曜日から来週の「秋分の日」の頃にかけては晴れ間の多い天気となりますが、暑さは控えめで、最高気温で30度ちょっと。朝晩は20度くらいの日もあるなど、秋らしい涼しさとなっていくでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

