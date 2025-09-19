“チアチア”の愛称で知られた元アイドル「Tokyo Cheer2 Party」で女優の平井杏奈(28）が18日、プロレスラーを目指す事を発表した。

平井は自身のSNSで「この度、プロレスラーを目指す事を決断いたしました」とし、「本日、放送されたテレビ朝日『ゴールデンドリーム』の密着に参加させていただきました。家出レスラーに出会って、大好きになったプロレス。好きな気持ちだけでは、どうにもならない厳しい世界。しかし、私にとってプロレスに出会えた事は、あまりにも大きな出来事でした。一度きりの人生、全力で生きて、挑戦して、何かを伝えられる自分でありたい。伝えたい想いはたくさんあるので、改めてお伝えさせてください」とつづった。

平井は2024年公開の映画「家出レスラー」の主演をオーディションで勝ち取った。人気女子プロレスラー・岩谷麻優の半生を自伝を元に描いたプロレス映画で、プロレスラーの役を演じた。

この日放送されたテレビ朝日系「ゴールデンドリーム」で平井は、女子プロレス団体「STARDOM」の入門生オーディンションに参加。「ここに来たからには、本当に人生をかけてプロレスラーになる。たくさん考えて、考え抜いてこの決断をしました」と決意を語った。

平井は2010年に8月に結成された女性アイドルグループ「Tokyo Cheer2 Party」の1期生として加入。17年3月31日に解散するまで活躍。女優としても11年に放送のTBS系「3年B組金八先生 ファイナル」で井坂碧役を演じた。24年公開の映画「家出レスラー」では主演の岩谷マユ役を演じた。