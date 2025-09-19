プロ野球セ・リーグは18日、各地で3試合が行われました。

リーグ優勝を決めている阪神は4位広島と対戦。3回、森下翔太選手の2ランホームランで先制に成功すると、6回にはヘルナンデス選手、7回には大山悠輔選手がホームランを放ってリードを広げました。投げては、先発・大竹耕太郎投手が5回2失点で今季9勝目を手にしました。敗れた広島は、投打ともに精彩を欠き、2連敗です。

2位DeNAは5位中日と対戦。2点ビハインドで迎えた5回、筒香嘉智選手の3ランホームランで逆転に成功すると、続く6回には筒香選手がタイムリーを放つなど3点を追加し、リードを広げました。投げては先発の石田裕太郎投手が6回10奪三振3失点で3勝目。逆転勝利のDeNAは破竹の6連勝です。

3位巨人は6位ヤクルトと対戦。先発の森田駿哉投手は中7日で登板しましたが、初回に先制を許すと、続く2回には山田哲人選手にソロホームランを浴びるなど、試合を作れず3回4失点で降板。打線はヤクルト先発・高橋奎二投手からランナーを出すものの得点を奪えず、6回無失点の好投を許し、完封負けを喫しました。

◇18日のセ・リーグ結果

◆阪神 7-2 広島

勝利投手【阪神】大竹耕太郎 (9勝3敗)

敗戦投手【広島】郄太一(3勝2敗)

本塁打【阪神】森下翔太22号、ヘルナンデス1号、大山悠輔10号

◆DeNA 7-4 中日

勝利投手【DeNA】石田裕太郎(3勝5敗)

敗戦投手【中日】涌井秀章(4勝6敗)

セーブ【DeNA】ウィック (4勝1敗5S)

本塁打【DeNA】筒香嘉智17号

◆ヤクルト5-0巨人勝利投手【ヤクルト】高橋奎二(3勝2敗)敗戦投手【巨人】森田駿哉(3勝4敗)本塁打【ヤクルト】山田哲人10号