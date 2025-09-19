¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇÍ¥¾¡M7¡¡À¾Éð¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÏÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ç²÷¾¡
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¡£2²ó¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¤¹¤°¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È8²ó¤Ë·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬Æ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤éÀîÀ¥¹¸Áª¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤êµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö7¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5°ÌÀ¾Éð¤Ï3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÁê¼ê¤ËÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï8²ó¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬Î¢¤Î¹¶·â¤Ç¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤êÊ¿¾ÂæÆÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤¹¤ë¤È9²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤éÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Áª¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6°Ì¥í¥Ã¥Æ¤Ï4°Ì³ÚÅ·¤ËÂÐ¤·¤Æ½øÈ×¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£Ï¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Æ£²¬ÍµÂçÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤Ë¤â4°ÂÂÇ¤ò½¸¤á3ÅÀÄÉ²Ã¤·7ÅÀ¤ÎÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï8²ó¤ò¾®Ìî°êÅê¼ê¡¢9²ó¤òß·ÅÄ·½Í¤Åê¼ê¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤¬²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 3-2 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÍµ¼ù(5¾¡1ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¸ÅÎÓâÏßì(2¾¡2ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ù»³°ì¼ù (3¾¡3ÇÔ28S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð7¹æ
¢¡À¾Éð 2¡ß-1 ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ(4¾¡1ÇÔ27S)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û´äÖ¿æÆ(4¾¡1ÇÔ)
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¼ï»ÔÆÆÚö(8¾¡7ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡Û´ß¹§Ç·(6¾¡6ÇÔ)