51号で改めて称賛される日清製粉ウェルナの早業

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地ロサンゼルスで行われたフィリーズ戦の8回に2試合連続となる51号を放った。その直後にスポンサー企業が見せた行動が「お仕事早い」「毎回本当にご苦労様です」と称賛を浴びている。

Xでも目立つパンケーキの塔は、どこまで高く積み上がるのか。大谷がCM出演する「日清製粉ウェルナ」は大谷の本塁打から約10分後の午後1時16分に「やったーーーー 大谷翔平選手、第51号ホームラン！」として恒例の投稿を行った。大谷の本塁打の数だけパンケーキを焼いて積み上げるというもので、1枚1枚を薄く焼いているとはいえこの本数になると高さに圧倒される。

さらに、ベリーやサクランボ、生クリームがトッピングされているという芸の細かさもあり、この投稿にはファンからの賛辞が集まっている。

「ベリーのトッピングは大好評でした」

「きれいで美味しそうですね。高さは何処まで行くのでしょう」

「もっと高くなーれ」

「毎回本当にご苦労さまです」

「お仕事早い」

投稿に関わる同社のメンバーは、大谷が本塁打を放ってからできるだけすぐに投稿できるよう、準備に余念がないそう。残りのシーズンで、どこまで積み上げられるか。



（THE ANSWER編集部）