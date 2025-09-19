『インディ・ジョーンズ』完結編、10.17金ローで本編ノーカット放送！ ハリソン・フォードvs マッツ・ミケルセン
ハリソン・フォード主演の映画『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて10月17日21時から初放送されることが決まった。
【写真】“おじいちゃん”インディの超活躍！ 映画『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』場面写真
本作は、ハリソン・フォード演じる考古学者の冒険を描くアドベンチャーシリーズの完結編。インディが因縁の宿敵フォラー（マッツ・ミケルセン）と、全世界を股にかけて陸・海・空と全方位で争奪戦を繰り広げる。
物語は、第二次世界大戦中の1944年から始まる。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズ（ハリソン・フォード）は、宿敵であるナチスの科学者ユルゲン・フォラーと対峙（たいじ）する。それから25年後の1969年、インディは70歳となり、定年退職を迎えようとしていた。そんな彼の元を旧友の娘ヘレナ・ショウが訪ねてくる。彼女は「歴史を変える力を持つ」という伝説の秘宝「運命のダイヤル」を探しており、インディもそのダイヤルを求めて再び冒険の旅に出ることに。
しかし、このダイヤルを狙っているのは彼らだけではなかった。かつてインディと敵対したフォラーは、米国に渡った後NASAのエンジニアとしてアポロ計画に携わっており、このダイヤルを使って歴史を変えるという野望をひそかに抱いていたのだ 。果たしてインディとヘレナは、フォラーよりも先に「運命のダイヤル」を見つけることができるのか？そしてヘレナやフォラーの真の目的とは？
ハリソン・フォードは本作に対する思いを「40年以上にわたるインディアナ・ジョーンズの旅は幸せだった 。このシリーズの撮影はすごく大変だったから、ついに終わりを迎えられてうれしいよ。後悔することは一切なく、観客にふさわしい作品を制作できたことに大きな喜びを感じている。初期の作品からファンでいてくれた観客が、今回の映画を楽しみ、家族で共有してもらえたらと願っているよ。観客の皆に必ず感動してもらえると確信しているんだ」と述べている。
映画『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて10月17日21時放送（65分拡大、本編ノーカット）。
