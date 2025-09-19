ジェシー&田中樹、『お笑いの日2025』スペシャルサポーター就任！ かまいたち＆チョコプラと“新生SixTONES”に？
10月11日14時から生放送される『お笑いの日2025』（TBS系）の「『お笑いの日』第一部」スペシャルサポーターに、SixTONESのジェシーと田中樹が決定した。
【写真】誰が王者に？ 『お笑いの日』で放送『キングオブコント』ファイナリスト
『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』でもさまざまな芸人とコラボし、たくさんの笑顔を生み出してきた2人が、スペシャルサポーターとして、MCのかまいたち・チョコレートプラネットと共に番組を盛り上げる。
また、『お笑いの日』でしか見られない芸人とのコラボパフォーマンスも決定した。
ジェシーは「僕は（学生時代も）『勉強する！』と言いながらお笑いを見ていましたし、通学中も綾小路きみまろさんの漫談を聞きながら学校に通っていたくらい、『お笑い』にはたくさんパワーをもらっていました。コントや漫才は普段からよく見ていて、お笑い芸人さんは尊敬の存在でもあります。『お笑いの日』はとにかく楽しみたいですね。やっぱり僕たちが楽しんでいたら、テレビの前のみんなも楽しんでくれると思います。そして、たくさんの笑いを届けたいです！ 」とコメント。
田中樹は「僕たちがスペシャルサポーターでいいんですか？ と驚きつつも、仕事になるのかが不安なくらい本番を前にすでに楽しみで、ワクワクしています！ 視聴者の皆さんと近い感覚で楽しめたらなと思っています。あと僕たちはお笑い芸人さんとのコラボにも挑戦させていただきますので、楽しみにしていてほしいです。『お笑いの日』第一部のMCがかまいたちさん、チョコレートプラネットさんと聞いてとても安心していますし、MCと僕らの6人で“新生SixTONES”だと思っています（笑）。テレビの前のみなさんがエネルギーを受け取れるようなコラボをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに！」とメッセージを寄せた。
また、番組公式サイトでは、北海道会場・沖縄会場での観覧希望者を募集中。今年の『お笑いの日』では、TBSのスタジオと中継会場の観客からの投票が生放送で審査に反映される。
『お笑いの日2025』は、TBS系にて10月11日14時放送。
