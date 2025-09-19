出口夏希、美脚ドレス姿に絶賛の声「美しすぎる」「ミニ丈だなんて」
女優の出口夏希が18日、インスタグラムを更新し、美脚が際立つドレス姿を披露。「美しすぎる」「スタイル良すぎ」といった称賛の声が寄せられている。
【写真】美脚が際立つ出口夏希のドレス姿
出口は、南沙良とダブル主演を務める映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』が第30回釜山国際映画祭のVision部門に正式出品されたことを受け、同映画祭のレッドカーペットに登場。「第30回釜山国際映画祭 映画『万事快調 オール・グリーンズ』 行ってきました」とコメントし、現地での写真を公開した。
投稿には、デコルテを大胆に見せつつもミニ丈で脚線美を際立たせたドレス姿が収められており、華やかな雰囲気を放っている。
ファンからは「めちゃめちゃ衣装似合ってるし美しすぎる」「足細すぎててスタイル良すぎてて可愛い」「デコルテ全開で、かつロングかと思いきやミニ丈だなんて」と絶賛の声が相次いでいる。
引用：「出口夏希」インスタグラム（＠natsuki__deguchi__official）
