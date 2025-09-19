“令和のグラビアクイーン”田中美久、タイトなニット姿で魅了「最高」「スタイル抜群」 デコルテ全開
元HKT48・田中美久が、18日までインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』や、俳優・成宮寛貴の復帰主演作として話題のドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回インスタグラムでは、背中とデコルテがざっくりとあいたタイトなニット姿を公開。音楽に合わせて可愛らしいダンスを披露した。ファンからは「最高」「スタイル抜群」などのコメントが多数寄せられた。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）
