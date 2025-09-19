ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢º´Æ£·ò¤é¡¡¡È¹ë²Ú¤Ê¼«Âð¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¹¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö½»¤àÀ¤³¦¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¹¤µ¤âÆâÁõ¤â¤ä¤Ï¤êÊÌÀ¤³¦¡£SNS¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¼«Âð¡É¤ò¾Ò²ð¡£¼Ì¿¿¤ÈÊ»¤»¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢º´Æ£·ò¤é¡¡¡È¹ë²Ú¤Ê¼«Âð¡É¤¬¡Ö¹¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö½»¤àÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¡×¡Ê10Ëç¡Ë
¢£ÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡2021Ç¯1·î5Æü¤Ë¹â¶¶Ô÷Æó¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß3ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¸µAKB48¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡£9·î4Æü¤Ë¤Ï¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«Âð¤ò½é¸ø³«¤·¡¢²ÈÄÂ¤Ï¡Ö110Ëü±ß¡×¤è¤ê¤â¾å¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¸µ¡¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬¡¡»ä¼«¿È¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¡¢°ì¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·µï¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤ª²È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤«ÀµÄ¾Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡ª¡ª¡ª¡¡¡Ø¤ß¤¿¤¤¡ª»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¤ªÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤è¡×¤È¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¡¢ÍÜ°éÈñ¤¹¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤º¤Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ó¤Ê¤ª²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º´Æ£·ò
¡¡ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£·ò¤Ï¡¢9·î1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¸¼´Ø¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÄÂ¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¸À¤¨¤ëÌõ¤Ê¤¤¤À¤í!!¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤àº´Æ£¡£¸¼´Ø¤Ï¡È¿Í¤¬½»¤á¤ë¤¯¤é¤¤¹¤¤¡É¤È¶Ã¤¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£±ü¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢²¿¿Í¤â¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤ì¤½¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤ä¡¢4Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¼ç±é¤È¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÖ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼´Ñ¤ì¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¹¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂìÂôâÃµ¬»Ò
¡¡2001Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼·óÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂìÂô¿²ð¤È·ëº§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡£2003Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¢2007Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£SNS¤ÇÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥²í¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê»äÀ¸³è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ëÅ¡¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Âð¤Ïº£Ç¯¤ÇÃÛ22Ç¯¡£¹¡¹¤È¤·¤¿Äí¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ä¡¢ÍÎÉþ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤â¶ÃØ³¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤âSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê²È¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡£
¡¡
¡¡7·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿á¤È´¤±¤À¤«¤é½ë¤¯¤Æ¡¢ÎäË¼¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤«¤±¤¿Íâ·î¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î¶â³Û¤ò¸«¤Æ¡Ø¤Ï¡ª¡©¡¡¤¨¡ª¡¡»ä¡¢Ï·¸å¤ÏÅÅµ¤Âå¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡Ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ëÅ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tomo.i_0703¡Ë
¡Öº´Æ£·ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷takeruxxsato¡Ë
¡ÖÂìÂôâÃµ¬»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@makikotakizawa¡Ë
