◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル）

過去１０年で、すべての勝ち馬と連対馬２０頭中１７頭が５番人気以内。神戸新聞杯は、堅い決着になりやすい。日本ダービーからの臨戦組が【８６４２９】と圧倒的優勢だが、なかでも１〜５着だった馬が１７頭の出走で６勝、２着４回の１０連対に対して、６着以下は３１頭で２勝、２着２回の４連対。ダービー上位組を素直に軸に据えるべきだろう。

エリキングが軸に最適だ。中京開催だった２０〜２２、２４年を除く過去１０回では、ダービーで上がり最速を記録した馬は４頭で２勝、２着１回と好成績。また、前走と同じ騎手が引き続き騎乗した場合【８５９４８】。１５年以降の阪神・芝２４００メートルでルメールと並び騎手別トップタイの１４勝を挙げ、２３年にサトノグランツで制している川田の継続騎乗は好材料だ。

ダービー未出走組では前走２勝クラス組が４連対でトップだが、今回は不在。ヒモ穴として１勝クラス組を狙うなら、ボンドロアだ。サートゥルナーリア産駒は２３年９月以降の同舞台で種牡馬別１位タイの３勝。前走の北辰特別を上がり最速で差し切ったパフォーマンスは、初重賞でも侮れない。