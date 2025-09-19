8月に還暦を迎えた吉川晃司は、ますます活躍の幅を広げている。80年代にデビューし、NHK紅白歌合戦の初登場で、ギターを燃やす姿を記憶している人も多いのではないか。私生活では45歳のときに結婚を報告、ケガや病気が絶えない一面も持つが、そのパフォーマンスが年齢を重ねるほど魅力的になっている背景には何があるのだろうか。

【画像】こんなに、年齢を重ねるほど魅力的になっている人はなかなかいない…還暦を迎えた吉川晃司と、現在とは“ギャップのある”若かりし頃の吉川晃司の姿を見る

還暦を迎えた吉川晃司

吉川晃司は今年で芸能活動41周年に突入、アーティスト・俳優など、彼の活動範囲は広がるばかりだ。毎年行うライブでは攻撃的ながらスタイリッシュなパフォーマンスを見せつけ、ファンを増やし続けている。

今年2月からは、「故郷・広島への恩返し」として、同い年で同じ広島出身の奥田民生と「Ooochie Koochie」を結成。MVで魅せる人懐っこい笑顔、トークショーで、奥田の冗談に「やめんさい！」と広島弁でツッコむ様子は、なんとも微笑ましい。9月11日、12日には日本武道館での公演も行われた。

同時に被災地復興にも力を注ぎ、戦後80年の今年は、被爆2世として「核兵器が使われることが二度とないよう」にと、平和の発信やイベントにも積極的にかかわっている。

自分のバックボーンと向き合い、社会と向き合い、誤解や風評、衝突を恐れない。普通なら擦り減ってしまうような他者との摩擦さえも輝きにするような「吉川晃司」。その魅力の原点はどこにあるのか。



吉川晃司（2016年撮影） ©時事通信社

吉川晃司が駆け抜けた80年代

彼は、はじめからスターだった。1984年2月公開の映画『すかんぴんウォーク』の主演と主題歌「モニカ」という、歌手、俳優のWデビュー。彼の存在などまったく知らないまま、同時上映の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』目的で映画館に行き、その流れでファンになった人もいるだろう。もしくは、「事務所猛プッシュの新人が出てきた」とシラケた人もいたかもしれない。

「ザ・ベストテン」には同年4月5日初登場。「モニカ」が7位にランクイン。肩幅がやたらと広く、ピンクの背広をびしりと着こなす若者は、当時大人気だったトシちゃん、マッチのようなキラキラ系とは明らかに違った。司会の黒柳徹子と久米宏は、銀の回転ドアから入ってきた彼を慌ただしくソファに座らせ、いの一番に「世界ジュニア水球選手権大会の日本代表」「全日本高校最優秀選手」という華麗なる経歴を本人の代わりに熱弁。なんというか、彗星のごとく、水球とともに現れたというイメージであった。

サビ以外聞き取りにくい巻き舌歌唱、高々と脚を上げ、軽く片手バク転をするパフォーマンスは、総じて、アイドルっぽくもアーティストっぽくもアスリートっぽくもあり……。よく言えば斬新だが、つかみどころがなかったのも事実である。

どのジャンルにも属さない。しかも、彼と同じ1984年デビューは、荻野目洋子、菊池桃子、少女隊など女性アイドル花盛り。毎年台風の目となるジャニーズ事務所からも、この年は珍しく女性アイドルグループ、オレンジ・シスターズがデビュー。男性グループはThe Good-Bye（1983年）と少年隊（1985年）の間に1年あき、1984年デビューはおらず、おかげで賞レースは、男性は彼一人のことが多かった。

いつも孤軍奮闘、メインストリートにいるのにマイノリティ。ステージでなにかと戦い、何かを壊したがっている。当時、アイドルは自然とカタカナであだ名がついたものだが、彼は「キックン」などと呼ばれることなく、「吉川晃司」だった。

「松田優作のNGみたいな子ね」

デビューのきっかけは、渡辺プロダクションに届いた「広島にすごい天才がいる。これを見ないでどうする」という一通のタレコミ。しかしこれを出したのは、広島でバンドをしていた本人というからすごいガッツである。さらには、呼ばれた東京オーディションでも、強気に満ちた発言をぶちかます「ビッグマウス作戦」を貫き通した。

ナベプロの渡辺晋社長はそんな彼を気に入った。音楽評論家の吉見佑子氏も、初対面こそ面と向かって、

「松田優作のNGみたいなお兄ちゃんね。こんな子をデビューさせるの？」

という身もふたもない言葉を彼に投げかけたそうだが、のちには彼を認め、ファンクラブの担当に。そして水球で鍛えた肉体をアピールすべく、「裸がヴェルサーチ」という攻めに攻めたキャッチコピーをつけるに至るのである。

斜陽のナベプロの命運を背負う

一見、一通の手紙から、大手プロダクションに所属が決まったシンデレラボーイ。しかし実のところ、彼のスター街道は最初から茨の道だった。

ナベプロは、70年代こそ日本一の芸能プロとして君臨していたが、80年代に入り斜陽化が止まらず、吉川晃司が所属したころはすでに火の車だったのだ。キャンディーズが引退、森進一、布施明が独立……と続々と看板スターが去り、沢田研二一人に社運を託している状態。そこで、事務所なけなしの3億円をかけて、若手スター・吉川晃司を売り出すという、切羽詰まったいきさつがあった。

しかし、それは沢田研二のブレーンが吉川に分散するという副作用も生み、紆余曲折を経て、沢田が1985年4月、独立。ナベプロの命運は吉川に託されることになる。

しかも彼がデビューした頃の歌謡界は、アイドル花の時代なうえに、C-C-B、チェッカーズ、THE ALFEE、安全地帯など、バンドも元気で、百花繚乱。競争は厳しく、吉川は、そのなかでやりたくない仕事も入れられ、結果も求められた。

「（デビュー）二年目には渡辺社長に、僕はもう辞めたいって言ってました」（「週刊文春」2012年4月12日号「阿川佐和子のこの人に会いたい」より）

そりゃそうだろう。傾きかけた歴史ある会社の命運を、10代の、広島から出たての若者がいきなり背負うのだ。その重圧たるや、想像するだけで胃が痛い。

岡村靖幸、尾崎豊との“特殊な友情”

さらにデビューから1年経った1985年には、おニャン子クラブが登場し、歌番組の概念が変わっていく。質より量、消費されるのを楽しみ、とことん大人たちに乗っかるか。それを否とし、自分の理想を追求するべく、もがくか。アイドルシーンはこの2択となり、明らかに吉川は後者だった。そんななか、彼は1986年、その情熱を共有できる親友に出会う。岡村靖幸と尾崎豊である。全員同い年、同じB型。

尾崎豊は1985年「卒業」でブレイク。岡村靖幸は、「GROWIN' UP」など渡辺美里への楽曲提供などで知名度が上がっていた頃だった。

吉川は「ザ・ベストテン」の常連で多忙な時期だったが、3人で集まり、よく飲み語ったという。時には番組終わり、衣装のままで西麻布や六本木のバーで合流することもあったというから驚きだ。3人でじゃんけんして、次の店を決めたというエピソードはなんとも微笑ましい。

岡村靖幸は対談で、「僕は、会えばしょっちゅうハグしてたと思うけど、抱きつきたくなるんです、2人に会うと。とびっきり華のある2人だったし、一緒にいるのが心地よかった」（「週刊文春WOMAN」2023年夏号「岡村靖幸 幸福への道」）と回想している。

しかし1992年、尾崎豊が急逝。1998年、吉川は、自身のマンションで友人を殴り、ろっ骨を折るなど全治1か月のけがを負わせた疑いで書類送検されている（その後、起訴猶予処分に）。その原因は、尾崎豊の形見のギターを蹴られたことだった。

運命のユニット「COMPLEX」

80年代、周りが羨むほどお膳立てされたサクセスストーリーに、吉川自身はまったく魅力を感じなかった。NHK紅白歌合戦の初登場（1985年）で、酒を飲みながら登場し、舞台でギターを燃やした事件は、当時の彼の苛立ちをそのまま感じる。ただ、その圧をはねのけようとしたエネルギーが、歌もパフォーマンスも光らせていたのも事実だ。

高い所から飛び降りたり、水に飛び込んだり、派手な演出と吉川の躍動感はロックにガッチリハマった。「ザ・ベストテン」でターザンさながらに綱にぶらさがりながら歌い、下にいる黒柳徹子が、蹴られないよう下で逃げ惑うシーンはいまだ記憶に残っている。

「サヨナラは八月のララバイ」「ラ・ヴィアンローズ」「RAIN-DANCEがきこえる」など、聞き取りにくい巻き舌歌唱ながら、サビは非常に鮮明で、気づいたら「ラ・ヴィアンロー……オオ」と口ずさんでしまう。あとで歌詞を調べ、改めてその内容にシビレるという、洋楽と似たテンションがあった。

しかし、本格的に吉川晃司の持つカリスマ性が解き放たれるきっかけとなったのは、やはり1988年にギタリスト布袋寅泰と結成したロックユニット、COMPLEXの「BE MY BABY」だろう。白い壁をバックに、カメラ1台で一発撮り。吉川の華と布袋の迫力以外なにもないMV。イントロの「BE MY BABY……」だけ10分ほど続いても苦も無く聞けそうな楽曲のインパクト！ 本質以外すべて削ぎ落とした「極み」ともいえる名曲だ。

COMPLEXは絶大な人気を誇りながら、吉川と布袋の音楽性の相違が原因で、たった2年で活動休止となった。が、この衝突が吉川にとって大きな刺激となったのは、その後、彼が作詞作曲した「ジェラシーを微笑みにかえて」「Rambling Rose」などの名曲を聴けば明らかだ。

二度と活動再開がないと思われたCOMPLEXは、2011年7月の東日本大震災チャリティーライブで再結成。

さらに2024年には能登半島地震チャリティーライブを行い、精神的にも、金銭的にも、多くの人を救っている。個人的な「合う、合わない」を超え、音楽の神が引き合わせた、運命のユニットなのだと思う。

「所帯を持ちます。小さな子供がひとりおります」

2011年6月には結婚を発表。公式サイトのファンクラブ会員に向けて、「所帯を持ちます。小さな子供がひとりおります。知らせるのが遅れて申し訳ない。順序が逆になったことについて言い訳はしません。自分はどこか弱かったと思います。ただ、筋は通させてください。本当の筋は、これからの歌で通します」と報告している。

ケガや病気にたびたび遭遇するが…

突発性難聴、声帯ポリープ、心臓カーテル手術、外傷性白内障手術など、ケガや病気に遭いながらも、強靭な精神力で“乗り越える”。むしろそれらを自分への制限を外すトリガーにし、年々エネルギッシュでのびやかになっている気さえする。デビュー当時、嫌で断っていたという芝居も、今では彼という人間を示す重要なファクターだ。特に「下町ロケット」の財前部長には、無限大の可能性を感じた。

年齢を重ねてからしか出せない、説得力と色気があるのだ、と。

「若さは愚かさである」と言う吉川。愚かさという言葉の中には、きっと、不器用にぶつかり、闘い、疾走したあの80年代への愛おしさも含まれているのだろう。

まるで刀を研ぐように、年とともに経験と情熱を重ね、自らの心身を鍛錬していく。

その姿はまさに、「職業、吉川晃司」である。

（田中 稲）