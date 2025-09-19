◇欧州CL1次リーグ開幕節 Eフランクフルト5ー1ガラタサライ（2025年9月18日 フランクフルト）

アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）の日本代表MF堂安律（27）が18日、欧州CL1次リーグ初戦の本拠ガラタサライ（トルコ）戦に先発出場。惜しくもCLデビュー弾は幻となったが、前半37分の同点ゴールを“誘発”させるなど2得点に絡む活躍。チームを5ー1の逆転勝利へと導き、白星発進を飾った。

堂安は初参戦となる世界最高峰の舞台で公式戦5試合連続のスタメン入り。すると0ー1とリードされた前半37分、相手ゴール前で鮮やかにパスカット。そのままエリア内に進入し飛び出してきたGKを外すような浮き球でネットを揺らし同点ゴール。待望のCLデビュー弾かと思われたが、堂安の蹴ったボールが相手に当たっていたこともあり記録上はオウンゴール（OG）へと修正された。

その後勢いづいたチームは次々とゴールを決め5ー1と快勝。「子供の頃からの夢でした」と語っていた憧れの舞台でデビュー弾こそ幻となったが、攻守に大車輪の働きを見せ本拠サポーターを沸かせた。

ネット上では逆転劇を呼んだこのオウンゴールが話題となり、Yahoo!のリアルタイム検索でも「堂安」がトレンド入り。「残念」「悲しい」「惜しいっ」「幻となって消えた」「なぜOGになったのか」などと反響。なかには「これは実質堂安のゴール」「試合見てた人ならほぼ堂安のゴールだったとわかるはず」「確かに軌道変わってたし仕方ない」といった声も上がっていた。