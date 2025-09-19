やなせたかしとその妻・小松暢をモデルにした朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）がクライマックスを迎えようとしている。

9月8日から9月12日にかけて放送された第24週では、ついに北村匠海演じる嵩がずっと描きたかった絵本『あんぱんまん』が発売された。

売れ行きは芳しくなかったが、今田美桜演じる主人公・のぶの地道な読み聞かせの力もあり、子どもたちには自分の顔を食べさせて人を助けるアンパンマンの物語が徐々に浸透。嵩の盟友であるたくや（大森元貴）は、嵩の描いた『怪傑アンパンマン』をミュージカルにしようと提案してきた。

ずっと“逆転しない正義”を具現化したキャラクターの構想を温めてきた嵩の強い思いが、少しずつ形となりつつある。



姉2人と違う道を行く“メイコの物語”

そんなアンパンマンの誕生が本作の大きなテーマであるのは間違いないが、筆者がとりわけ胸を打たれたのは、別のキャラクターの物語だった。それは原菜乃華が演じる、のぶの末妹・メイコである。

幼い頃から天真爛漫で家族の中心におり、可愛がられていたメイコは、歌うことが好きな少女に育ち、実家である朝田パンの手伝いをしていた時は歌いながらアンパンを売り歩いていた。

メイコの歌はたびたび、人との縁を繋ぐ重要な役割を果たしてきた。戦争が始まり、のぶの家で石工として働いていた豪（細田佳央太）が出征した頃、のぶと嵩は電話でのけんかがきっかけで気まずくなり、互いを避けるようになる。そこでメイコは、御免与町を訪れた嵩の親友の健太郎（高橋文哉）とともに、仲直りをさせるための作戦を立てた。

のぶ、嵩、健太郎、メイコ、そして嵩の弟・千尋（中沢元紀）が海に集い、それぞれの思いを語りながら、のぶと嵩は仲直りをする。その過程で、メイコが健太郎のギターにあわせて「椰子の実」を歌唱するシーンは、戦争が激化する時代の中で、束の間の平和を象徴するような場面だった。

原菜乃華の澄んだ歌声が“癒やし”に

メイコの歌への情熱は、嵩の漫画への情熱と似ているところがある。終戦後、ラジオから流れる『素人のど自慢』を聴き、自分も出場したいという気持ちになったメイコは、家族の反対を押し切って東京へ向かおうと決意。しかし、途中で不安になって高知市で下車し、仕事から帰ったのぶに発見されるという“事件”を起こしている。

この時、東京への汽車賃を出したのは、意外にものぶとメイコの祖母であるくら（浅田美代子）だった。くらは若い頃に見た活動写真に感動し、女優に憧れを抱くものの、京都の撮影所に行く決心がつかなかった過去があり、そんな昔の自分と『素人のど自慢』の出場に憧れるメイコの姿を重ねたのだという。

メイコの声には澄み切った切実さがあり、彼女の歌には聴く者に自身の青春を思い出させる力があるのだ。

さらに、メイコは歌を通して恋にも落ちていく。メイコの「椰子の実」の歌唱を聴いた健太郎は「メイコちゃんの歌声は素敵やね〜。心が綺麗に洗われるようばい」と優しく爽やかに微笑みながら感嘆した。

そんなふうに褒められ慣れていなかった様子のメイコが、平気なフリをして「（のぶと嵩が）仲直りできてよかったですね」と話しかけると、健太郎はそっと「メイコちゃんのおかげやね」と語りかけた。

2度も褒められたメイコはもっと動揺し、最後には砂浜で転んでしまう。すると、健太郎は自然と手を差し出して助けようとする。もうメイコが健太郎に心を奪われたのは一目瞭然で、少女漫画のような展開にキュンとした視聴者も多かったのではないだろうか。

恋をしたメイコはそれを隠そうともしなかったが、健太郎が驚くほどに鈍感な男だったために本人も周囲もやきもきすることとなる。

メイコは出征してしまった健太郎の無事をずっと祈り続けていたが、あまりにも辛い日々に健太郎が戦死していたと思い込んでおり、終戦後に帰還した嵩とともにいた彼と再会すると、無事に生きて戻ってきた事への喜びと感謝の言葉を涙ながらに伝えた。メイコの健太郎への大きな愛が伝わってくる場面だ。

その後も健太郎とメイコが顔を合わせる機会は何度かあったが、健太郎はメイコの気持ちに気づかないどころか失踪してしまい、行方不明になった時期もあった。

11年越しの“初恋”が成就した名シーン

そんな状況を大きく変えたのが、恋のきっかけともなったメイコの歌であり、憧れだった『素人のど自慢』だ。NHKの番組ディレクターとしてメイコに再会した健太郎は、『素人のど自慢』の出場を勧め、メイコは熱心に練習に励む。

結局、本番で歌う前に健太郎が登場したことで、緊張したメイコは不合格に。メイコは落ち込んでしまうが、その姿を見た健太郎はメイコを喜ばせたいと無意識に思っていた自分に気がつき、やっとメイコから自分へ向けられている思いと、自分のメイコへの思いを自覚した。

きっとメイコが何も言わなくても、そのうち健太郎から告白されただろう。だが、メイコはポロポロと涙をこぼしながら「健太郎さん、ずっと、ずっと好きでした。今も……今も大好きです」と伝えた。

歌と自らの行動で運命を切り開いてきたメイコらしい告白は、そばで微笑ましく、でもちょっと照れくさい様子で2人を見つめているのぶ、嵩、蘭子（河合優実）も含めて、心温まる名シーンとなった。

アンパンマンという国民的キャラクターが生まれる大河のような物語の中で、メイコのエピソードは一見すると支流の一つに過ぎないかもしれない。だが、むしろ彼女が全力で歌い、恋し、涙する姿こそが『あんぱん』を唯一無二の作品にしていたように思う。

メイコは、たくやと嵩が『怪傑アンパンマン』のミュージカルを作ることについて「嵩さんもたくやさんもいい大人なのに、心は子どものままです。そんなふたりが作るミュージカル、見てみたいです」と声を弾ませる。

子どもの心を持ったままなのは、ずっと歌を大切にしてきたメイコも同じこと。メイコも嵩が作り出した「アンパンマン」の世界を支える大切な1人となっているのである。

