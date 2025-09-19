¡ÖÈá»´¤ÊÌë¡×¡Ö¶þ¿«¤À¡×ÆîÌîÂó¼Â¤ÏÀäÌ¯¥¢¥·¥¹¥È¤â¡ÄCL»´ÇÔ¤Î¥â¥Ê¥³¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹óÉ¾¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÎÂè£±Àá¤Ç¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£´¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï10Ê¬¡¢ÆîÌî¤ÎÀäÌ¯¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÎ¢È´¤±¤·¤¿FW¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ë¥¹¤¬GK¥·¥â¥ó¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ì¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥â¥Ê¥³¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥å¤¬¥ß¥Ë¥ç¥ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¼ºÇÔ¡£¤³¤ì¤ÇÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢32Ê¬¡¢39Ê¬¡¢42Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î£³¥´¡¼¥ë¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢75Ê¬¤Ë¤âÈïÃÆ¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆîÌî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¿·²ÃÆþ¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ç°ìÌð¤òÊó¤¤¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØEURO SPORT¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÈÇ¤Ï¡¢¡Ö¶þ¿«¤À¡£¥â¥Ê¥³¤Ï³«ËëÀï¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë£±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥â¥Ê¥³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá»´¤ÊÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¡¢£±¡Ý£´¤ÎÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¡¢¥â¥Ê¥³¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Î´ËËý¤µ¤Ï¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥â¥Ê¥³¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥å¤¬PK¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡PKÃ¥¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¤¡¢¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¤¡¢ÆîÌî¤Ï¸É·³Ê³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´Ë¤«¤Ã¤¿¡£
