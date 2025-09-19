サムスン電子ジャパンは、Androidタブレット「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」を9月19日に発売する。価格は12GB＋256GBモデルが19万3600円、12GB＋512GBモデルが21万2960円、16GB＋1TBモデルが26万1470円。

本稿では、「Galaxy Tab S11 Ultra」のクイックフォトレビューをお届けする。

ディスプレイは、14.6インチのDynamic AMOLED 2Xディスプレイ（2960×1848）を備えている。大きさは208.5×326.3×5.1mm、重さは692g。

外部ストレージは最大2TBのMicroSDに対応する。チップセットはMediaTekの「Dimensity 9400+」。

また新しくなったSペンも付属する。Sペンは円錐形のペン先と六角形のデザインとなった。また、Sペンは側面に吸着する。

背面には1300万画素の広角カメラと800万画素の超広角カメラを備える。前面には1200万画素超広角カメラを備えている。

主なスペック 項目 Galaxy Tab S11 Ultra カラー グレー 防水防塵 IP68 大きさ 208.5×326.3×5.1mm 重さ 692g ディスプレイ 14.6インチ（2960×1848）、120HzDynamic AMOLED 2X反射防止 サウンド クアッドスピーカー アウトカメラ 1300万画素＋800万画素超広角 インカメラ 1200万画素超広角 チップセット MediaTek Dimensity 9400+ メモリ／ストレージ 16GB＋1TB、12GB＋512GB、12GB＋256GB Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth v5.4 バッテリー 1万1600mAh（45W充電） ペン IP68 Sペン（BT非対応）同梱 指紋認証 ディスプレイ SIM 非対応