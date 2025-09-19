神奈川県在住の50代女性・Sさんは若いころ、見ず知らずの人から思いもよらぬ申し出を受けたことがある。

当時の彼女は22歳。長女を出産して1〜2か月たったある日、デパートでベビーカーの売り場を見ていたそう。

しかし、それらは若い彼女には高価な代物で......。

＜Sさんからのおたより＞

33年前、私は22歳の時に長女を出産しました。

産後1〜2か月だったでしょうか。その日は床屋に行く夫と一緒に出かけ、散髪が終わるまで私は近くのデパートで待っていることになりました。

そこで、その時はまだ持っていなかったベビーカーを眺めていました。

当時はまだ若く、お金もなかったので、値段を見て「買えないな」と思っていると......。

赤ちゃん連れの女性に話しかけられて...

そんな私に、近くにいた女性が声をかけてきたのです。その人はベビーカーを押していて、それに赤ちゃんを乗せていました。

彼女はなんと、こう言いました。

「ベビーカー買うの？ もし、よかったら、このベビーカー使わない？」

なんでも、今一緒にいる子は3人目で、ベビーカーを買い換えようと思っているというのです。

驚きましたが、「使わないのなら喜んで」とその場でいただきました。

そのベビーカーは全然キレイでまだまだ使えるモノでした。

今思えば、3人目でベビーカーを買い替えるなんて、あまりしないと思うのです。

もちろん、お金に余裕がある方だったのかもしれません。でも、まだ若い私が、ベビーカーを見てため息をついていたのかも......、とも思います。

ベビーカーはその後...

もちろん、その方にはその場でお礼はしたのですが、どこのどなたかも教えてもらわないまま。

改めてお礼をすることもできず、ちゃんとお話できなかったことに、未だに未練を感じています。

私は、その後生まれた子供たちも合わせて3人全員をそのベビーカーで育てました。

あの時、ベビーカーを頂いてとても助かりました。

声をかけて下さって、本当にありがとうございました。



