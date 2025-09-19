月の老齢年金18万2000円「貯蓄や投資を積極的にすればよかった」73歳が年金額に満足しない理由
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、長崎県在住73歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：73歳男性
同居家族構成：本人、妻（69歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：長崎県
リタイア前の雇用形態：公務員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：2000万円、リスク資産：200万円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万7000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金72万円（年額）
「現在の年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「物価高なので物価上昇に見合った形で現実的な増額をしてほしい。生活が大変」と語っています。
ひと月の支出は約「25万〜30万円」。夫婦の年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
「小遣いを減額し、旅行や外食を減らしている」年金で足りない支出については、その都度「貯蓄から補填（ほてん）」して賄っているという投稿者。
年金生活においては「小遣いを減額し、旅行や外食を減らしている」とあり、楽しみを我慢することで乗り切っている様子です。
「今後の医療費や介護費用の確保に不安を感じる」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「貯蓄や投資を積極的にすればよかった」と回答。
現在2000万円を超える蓄えがあるものの、「今後の医療費や介護費用の確保」には不安があると言います。
一方で、ゆとりある老後の自由時間を使って「テレビや読書、散歩」といった趣味を楽しんでいることも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)