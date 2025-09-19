「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

広島は今季最後の阪神戦も投打で奮わず完敗を喫した。３点ビハインドの五回に２点を奪って反撃ムードが高まるも、地力が違った。投手陣も３被弾と踏ん張れず、これで阪神戦は１９６３年、２００３年に次いで球団３度目の１９敗目。２５回戦制では初となった。クライマックスシリーズ（ＣＳ）進出の可能性が、さらに遠のく敗戦。新井貴浩監督（４８）はリーグ覇者との力の差に言及した。

屈辱が上塗りされていく。本拠地に響いたのはカープファンの歓声ではなく、六甲おろしの大合唱。意地を見せたかった阪神との今季最終戦で、またもや完敗を喫した。これで阪神戦は６勝１９敗、マツダスタジアムに限れば２勝１１敗。辛酸をなめ続けた相手に新井監督は「全ての面において、力の差を感じさせられたシーズンだった」とリーグ王者の地力を認めざるを得なかった。

何度も見られた光景が、この日も広がった。相手先発・大竹に対して四回まで２安打。３点ビハインドの五回に中村奨とファビアンの連続適時打で１点差に迫るも、なおも２死一、三塁の好機で小園が中飛。一気にたたみかけられなかった。

再び２点差となった六回は、２死から安打と四球で満塁のチャンスが到来した。ここで代打・秋山を送り込んだが、３番手・及川の前に見逃し三振。球場全体が大きなため息に包まれた。

この日で大竹は今季９勝目。そのうち６勝が広島戦と“お得意様”のままシーズンの対戦を終えた。指揮官は「先制されたので、相手に余裕を持ってピッチングをされたかな」と相手にペースを握られた点に、悔しさをにじませた。

投げては先発・高が三回無死二塁で森下に先制２ラン。１点差に追い上げた直後の六回は中崎が先頭のヘルナンデスに来日初アーチを献上し、七回に登板したハーンは大山にダメ押し２ランを右翼席に運ばれた。シーズンの阪神戦１９敗は１９６３年、２００３年に次いで２２年ぶり３度目。２５回戦制になってからは初という、不名誉な記録を打ち立ててしまった。

４試合連続本塁打なしのカープとは対照的に、猛虎は１試合で３発。この日、広島は全て単打の８安打と迫力に欠けた。今季、阪神戦は打率・２２１で９５失点。ともにリーグ５球団別ではワーストとなり、指揮官が話した「差」は数字でも明白に表れている。

現状のチームは小園、中村奨、佐々木ら、若手がスタメンに名を連ねている。阪神との差は、簡単には埋まらないことは承知の上。新井監督は「一朝一夕にはいかないから。自分が我慢して、やっていくしかない」と語った。残り９試合、ファンのために一つでも多くの白星を届けたい。

◆阪神戦で１シーズン１９敗は３回目 広島は今季の阪神との最終戦で完敗を喫し、今シーズンの阪神との対戦成績は６勝１９敗、勝率．２４０で終えた。１シーズンでの阪神戦で１９敗はワーストタイで、１９６３年（８勝１９敗１分け、勝率．２９６）、２００３年（９勝１９敗、勝率．３２１）に次いで３回目。しかし、この２年はいずれも２８回戦制でのもので、２５回戦制での１９敗の今季は勝率ではワーストとなる。