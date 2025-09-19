【武豊日記】心よりご感謝申し上げます

先週の3日間競馬の土曜日のレース終了後に、松本好雄オーナーのご逝去を悼んで阪神競馬場のファンエリアに設置されていた献花台に、当日参戦していた騎手有志と連れ立って行ってきました。これは自然発生的に、ぼくら騎手も献花をさせてもらいたいという声が上がったもので、最終レース終了後ならと、JRAに機会をつくっていただいたものです。

この競馬界でお世話になっていない人はいないと思うほどの大きな方でしたし、特に騎手のことは常に考えてもらっていました。笑顔のお写真の前で手を合わせて目をつむると「みんな頑張りや、応援するから」の優しい語りかけが聞こえてくるようでした。少し時間はたちましたが、みんなそれぞれ心にぽっかり穴が開いた気持ちは抜けないようです。ボクももちろん同じです。

献花とご記帳は先週までだったようですが、たくさんのご参列をいただいたとのことで、ファンの皆さんにも心よりご感謝申し上げます。

「メイショウ」軍団の父・松本好雄氏を偲ぶ…阪神競馬場で騎手らが献花式

今週は菊花賞トライアル

さて、今週末も阪神で騎乗します。メーンは菊花賞トライアルの神戸新聞杯で、ボクの相棒はアルマデオロです。夏の札幌で1勝クラスを勝ち上がったばかりの格下ですが、キタサンブラックの半弟という血筋が魅力です。乗り替わりが当たり前のこの時代に、デビューから8戦、全てがボクの騎乗というのも珍しいでしょう。お互いに分かり合えている、のかどうかはわかりませんが、そのあたりを頼りに頑張ってみます。