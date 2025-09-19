¡Ú±àÅÄ¥×¥ê¥ó¥»¥¹C¡Û»³ËÜºé´õÅþµ³¼ê¤¬²ñ¿´¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡ª¥³¥³¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬À¤ÂåÌÆÇÏÀïÀþ¤ò¥ê¡¼¥É
¡¡9·î18Æü¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿11R¡¦±àÅÄ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡Ê2ºÐÌÆ¡¦¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢»³ËÜºé´õÅþµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥³¥³¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ÊÌÆ2¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ä¹ÆîÏÂ¹¨¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥µ¥é¥µ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊÌÆ2¡¦Àîºê¡¦º´¡¹ÌÚ¿Î¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ô¥Ã¥È¡ÊÌÆ2¡¦Ê¼¸Ë¡¦ºäËÜÏÂÌé¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:31.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇµÈÂ¼ÃÒÍÎµ³¾è¡¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥º¡ÊÌÆ2¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦³ÑÀî½¨¼ù¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¹âÃÎ¡¦À¾ÆüËÜ3ºÐÍ¥½Ù¡ÛÊ¼¸Ë¤Î¥é¥Ô¥É¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì²÷¾¡±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¤â»ëÌî¤Ë
¡¡»³ËÜµ³¼ê¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ëÄ¹ÆîÏÂÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜºé´õÅþµ³¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤äÇ¯Ëö¤Î±àÅÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê12·î31Æü¡¦±àÅÄ1700m¡Ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥³¥³¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¡6Àï4¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ä¹ÆîÏÂ¹¨¡Ë
Éã¡§¥¨¥Ý¥«¥É¡¼¥í
Êì¡§¥Õ¥í¥¤¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥¯
ÊìÉã¡§¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼
ÇÏ¼ç¡§ÂçÆ»°ìÆÁ
À¸»º¼Ô¡§´Ý¹¬¾®ÎÓËÒ¾ì
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥³¥³¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¡»³ËÜºé´õÅþ
2Ãå¡¡¥µ¥é¥µ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¡°ËÆ£Íµ¿Í
3Ãå¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ô¥Ã¥È¡¡Âç»³Î¶ÂÀÏº
4Ãå¡¡¥Ï¡¼¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¡Àî¸¶Àµ°ì
5Ãå¡¡¥ß¥¹¥Æ¥£¥é¥¤¥º¡¡µÈÂ¼ÃÒÍÎ
6Ãå¡¡¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡¡³ûµÜ¾Í¹Ô
7Ãå¡¡¥¢¥ª¥¤¥¢¥ë¥¶¡¼¥É¡¡±Ê°æ¹§Åµ
8Ãå¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥³¡¼¥ë¥º¡¡¿·¾±³¤À¿
9Ãå¡¡¥Ê¥ó¥Á¥ã¥Ã¥Æ¥»¥ì¥Ö¡¡¾®Ã«Å¯Ê¿
10Ãå¡¡¥ô¥£¥ë¥æ¥¥Ò¥á¡¡×¢À¥¹Ò
11Ãå¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ä¡¡¾¾ÌÚÂçÃÏ
½ÐÁö¼è¾Ã¡¡¥¤¥¤¥Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¡²¼¸¶Íý