えっ、この美しさで35歳？韓国の高身長レーシングモデル、魅惑の脚組みSHOTでファンを虜に【PHOTO】

韓国でレーシングモデルを務めるチョ・イニョンが、大胆な脚組みSHOTでファンを魅了している。

【写真】チョ・イニョン、二度見必至のぴたぴたゴルフウェア

チョ・イニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「HBD JUA♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ガラス越しに夜景が広がるレストランでシックなモノトーン柄のミニワンピースに身を包んだチョ・イニョンが、脚を組んだポーズでカメラをじっと見つめている。

現役レーシングモデルなだけあって、タイト目な服装から際立つプロポーションは見る者の視線を強奪。チラリとのぞく肩のタトゥーやスラリと伸びる美脚などで、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿を目にしたファンからは、「めちゃくちゃ似合ってる！」「可愛い」「ビューティフル…」「今日も魅力的ですね」など絶賛のコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イニョンInstagram）

なお、チョ・イニョンは1990年6月29日生まれの35歳。172cmの長身を誇るレーシングモデル（レースクイーン）で、韓国のさまざまなモータースポーツ大会に登場し、度々ファンの注目を集めている。「2023韓国レーシングモデル・アウォーズ」で大賞を受賞した実力者だ。