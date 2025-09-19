【鈴木 林太郎】「超薄型iPhone」発表も、Appleの未来に落ちる影…AIをめぐるビッグテックの覇権争いのゆくえ

9月の米テックの話題のひとつが、超薄型の新型iPhoneです。薄さを追求した新型機は、単なるデザイン刷新ではありません。端末内で完結する生成AIの普及、クラウドAIを支える巨大データセンターの寡占化、そして世界各地で進む独禁・データ規制という三つの潮流を同時に映し出すレンズでもあるのです。

そこで今回は、Appleを入口にGoogle／Microsoft／Amazon／Meta、さらにはTeslaまで、2025年秋に起きているビッグテックの地殻変動を読み解いていきます。

Appleが開いた“端末AI”の入口

1. 薄さ競争の背景にあるもの

Appleは9月9日の発表会で iPhone 17 / iPhone Airを公開し、9月12日予約開始、9月19日発売しました。今回、話題となった「iPhone Air」 を初めて投入した形ですが、2026年にアップルはGoogleやサムスン、ファーウェイなどの折りたたみスマホに対抗するため、Appleはバッテリーやカメラの配置を再設計し、標準モデルとハイエンドモデルの中間に位置する「iPhone Air」を投入する必要があったと考えることもできるでしょう。

また「iPhone Air」 が発表された背景には、AI処理の大部分を端末内で完結させるという新しい戦略があります。Appleは2024年の開発者会議で「Apple Intelligence」という生成AIを発表し、メールやメッセージを要約・校正したり、絵文字を自動生成する「Genmoji」、アプリ横断で動作する新しいSiriなどを提供し始めました。端末内で処理するため、遅延が少なくプライバシーも守られます。事実、新しいSiriは画面上の文脈を理解し、写真編集やメッセージ送信などをアプリ横断で自動化できる設計なのです。

端末AIが届ける豊富な体験

Apple Intelligenceの狙いは、単なるチャットボットではなく、日常の作業を広範に支援するツール群です。たとえば「Writing Tools」はメールや文書を校正・要約・書き換えしてくれます。利用者はワンクリックで文章を短くしたり、敬語やカジュアル語に変更できます。メールアプリではAIが本文から質問を抽出し、返信に盛り込むべき要点を提示する「スマート返信」が実装され、重要なメッセージや通知を優先的に表示する「優先通知」機能もあります。長いボイスメールや打ち合わせ録音を自動で書き起こし・要約し、メール・メッセージ・ノートに整理してくれる機能も追加されています。

生成画像関連では、専用アプリ「Image Playground」がテキストや手描きのスケッチからアニメーション・イラスト・スケッチ風などさまざまなスタイルの画像を生成します。写真アプリには被写体の背後に写った不要物を消す「Clean Up」が実装され、Photosアプリではキーワード検索だけで目的の写真や動画を素早く見つけられます。さらに自分や友人をモチーフにしたオリジナル絵文字「Genmoji」や、写真と動画を自動編集してテーマ別の“メモリームービー”を生成する機能も登場しています。

WWDC 2025ではこれらに加え、入力中の文章や通話内容を即座に翻訳する「Live Translation」、スクリーンショット内の製品をAIが認識してネット検索やショッピングへ誘導する「オンスクリーンビジュアルインテリジェンス」、ランニングデータから最適な速度や心拍数を助言する「Workout Buddy」、音声録音の要約や既存文書への追記をAI対応する「Shortcuts」なども発表されました。現時点ではA17 Pro／A18／M1以上のチップを搭載したデバイスでしか利用できず、利用できる言語も英語や日本語などに限られますが、年内には北欧諸語やベトナム語などにも対応予定です。

2. “端末AI”と“クラウドAI”の融合

生成AIの処理には膨大な計算資源が必要ですが、Appleは「Private Cloud Compute」という仕組みを導入し、端末で処理しきれない複雑な要求はAppleシリコン搭載のデータセンターで処理します。処理が終わるとデータは削除され、外部監査人がコードを検証できるため、従来のクラウドと比べ高いプライバシーを確保しています。さらにAppleはOpenAIと提携し、ChatGPTをSiriに統合しました。質問の背景を分析して必要なときにChatGPTを呼び出し、ユーザーが文書作成を依頼すると下書きを提案します。Appleは他社モデルとの連携も計画しており、エッジ処理とクラウド処理を柔軟に組み合わせる戦略が見えてくるのです。

3. AIプラットフォーム競争への参入

Appleはデベロッパー向けに独自の生成AIモデルを提供する「Foundation Models Framework」を2025年夏に発表しました。Appleシリコンを搭載したMacやiPad上で大規模言語モデル（LLM）をオフラインで動かせるため、企業は機密データをクラウドに渡さずにAIアプリを開発できます。こうした“端末AI”戦略により、Appleはデータプライバシーを武器に新しいエコシステムを構築しようとしています。

4. 成長鈍化の現実と市場動向

とはいえ、Appleに懸念材料がないわけではなりません。Apple Intelligenceは注目を集めているものの、iPhoneの成長は踊り場を迎えています。市場調査会社IDCによると、2025年4〜6月期の世界スマホ出荷は前年同期比1％増の2億9,520万台にとどまり、サムスンが7.9％増の5,800万台（シェア19.7％）を出荷したのに対し、Appleは1.5％増の4,640万台でシェア15.7％にとどまりました。特に中国市場では前年同期比1％減と需要が弱く、自国ブランドの台頭もあって伸び悩みが続いています。2025年第3四半期決算では売上高が前年同期比9.6％増の940億ドル、純利益は9.2％増の234億ドルと堅調でしたが、iPadやウェアラブルの売上は減少し、サービス収益の伸び（前年同期比13.2％）が全体を支えました。事業多角化の必要性は明らかで、端末AIによる体験向上だけでなく、サービス・サブスクリプション・広告など周辺ビジネスを強化することが成長維持のカギとなっています。

かつて革新的な製品を発表し続けていたアップルの新鮮さを近年感じられないのは、私だけではないでしょう。

NVIDIA×Microsoftで固まる“AIクラウド”の実像

1. 巨大データセンターの拡大競争

対照的に、Appleが“端末AI”（オンデバイス処理）で軽量・低遅延・プライバシー重視の路線を進めるのに対し、クラウド側では寡占が加速しています。つまり、2025年のAIは「端末で完結させる方向（Apple）」と「クラウドで巨大化させる方向（Microsoft/NVIDIA 等）」に進んでいます。これを対比すると、端末AIは「デバイス＋OS＋アプリ体験が主戦場」であり、クラウドAIは「GPU・データセンター・API課金が主戦場」であり、ビジネスの勝ち筋の違いがみえてきます。

米MicrosoftとNVIDIAは2025年春、Blackwell世代（GB200）に対応したAzureの新インスタンスと連携強化を発表しました。性能面では、GB200 NVL72がトリリオン級LLMのリアルタイム推論で最大30倍の向上をうたい、次世代のGB300 NVL72はGB200比で約+45%とさらに高性能です。Azureは大規模GPUクラスターの拡張を続け、MicrosoftはFY2025に約800億ドルをAIデータセンターへ投資。電源は再エネや原子力など無炭素電源の調達を広げ、2030年「100/100/0」（常時ゼロカーボン電源で賄う）を目標に新リージョンを整備しています。あわせてNVIDIAは「TensorRT for RTX」を公開し、Windows 11でのローカル推論を高速化できる環境を整えました。

2. クラウド三強の寡占化

クラウド市場を見ると、2025年第2四半期の売上はAWSが309億ドルでシェア首位ですが、成長率は17.5％にとどまり設備投資の回収が課題となっています。マイクロソフトのAzure部門は299億ドルを売り上げ、Azure単体は前年同期比39％と急成長し、OpenAIとの提携効果が出ています。グーグル・クラウドは前年同期比32％増収で売上136.2億ドル、利益率も20.7％へ改善しました。とはいえ、いずれも供給制約に直面しており、NVIDIAと組んだGPU調達がボトルネックになっています。

3. “クラウドAI”の将来像

こうしたクラウドAI市場は事実上、AWS・Azure・Googleの三強が寡占しています。大量の計算資源とデータセンターの規模が必要なため、新規参入は困難です。マイクロソフトはOpenAIやNVIDIAとのパートナーシップを軸に幅広いAIサービスを展開し、Googleは自社モデル「Gemini」をGoogle Cloudで提供し、Amazonは独自チップ「Trainium」や大規模モデル「Titan」を通じてAI開発を支援しています。各社は供給能力を確保するため、再生可能エネルギーの導入や地域分散のデータセンター建設を急いでおり、クラウドAIは電力消費の面でも社会インフラの議論の中心にあります。

ルールが変わる：Google・Amazon・Metaに走る規制の波

1. 米国で広がる反トラストの余波

端末とクラウドの競争が激化する一方で、各国当局はビッグテックに対する規制を強化しています。2025年、米連邦裁判所はGoogleが検索市場で違法な独占状態を維持していると判断し、ChromeやAndroidの分離は命じなかったものの、検索エンジンのデフォルト設定に関する独占契約を禁じ、競合企業に検索インデックスやユーザー行動データの提供を義務付けました。裁判所は生成AIの時代にも競争を促す必要があると指摘し、Googleは「ユーザープライバシーへの影響が懸念される」と反論しています。

2. 欧州発の「デジタル市場法」ショック

欧州連合は2024年に発効したデジタル市場法（DMA）に基づき、大手プラットフォーム企業を“ゲートキーパー”に指定し、競合他社の参入を妨げる行為を禁じています。2025年3月には欧州委員会がGoogleに対し、Android端末でのアプリ配布を制限したり検索結果で自社サービスを優遇した疑いで調査を開始し、Appleに対してもiPhoneやiPadをより開放するよう求めました。同年春にはAppleがアプリ内決済で競合サービスへの誘導を妨害したとして5億ユーロの制裁金を受け、Metaも広告モデル「Pay or Consent」がプライバシー保護規則に反するとして2億ユーロの罰金を科されました。DMAは自己優遇の禁止、データ共有の義務化、第三者アプリストアの許可などを課しており、Appleはサイドローディングや非WebKitブラウザを認め、Googleは検索結果の表示を見直し、Amazonはマーケットプレイスのアルゴリズムを修正、MetaはInstagramとFacebookのデータ統合を制限するなど対応に追われています。

3. アジアでも広がる規制

規制の波はアジアにも及びます。インドの公正取引委員会は2024年、eコマースを展開するAmazonとFlipkartが特定の販売業者を優遇し検索ランキングを操作していたとして独禁法違反としました。巨大プラットフォームが自社サービスや特定の事業者を優遇する構造は世界共通であり、欧米の規制強化はアジア市場にも波及する可能性があります。今後、各国の規制が複雑に絡み合い、企業は事業展開の地域差に対応する必要があるでしょう。

移動と電力のフロンティア：Teslaが示す“量→質”の転換

端末とクラウドの二極化が進むほど、AIは電力という現実の制約に突き当たります。

そしてエッジ側で最適化の「計算⇄電力⇄移動」を同じダッシュボードで回そうとしている代表企業がTeslaなのです。

1. ロボタクシーへの挑戦

2025年6月、Teslaはテキサス州オースティンで完全自動運転のロボタクシーの試験運用を開始しました。試験ではモデルYをベースにし、安全モニターと遠隔監視要員を配置したうえで限定地域でサービスが提供されました。イーロン・マスクCEOは2026年末に数百万台規模での自動運転の展開を目指すと述べましたが、専門家は規制や技術面での課題が大きく、急速な拡大は難しいと指摘しています。現在の試験ではカメラとAIのみで周囲を認識し、レーダーやLiDARは使用していません。他社がセンサー融合に注力するなか、Teslaの独自路線が実証されるかが注目されます。

2. エネルギー事業への舵取り

一方で、Teslaのエネルギー事業は静かに存在感を増しています。2025年第2四半期における同社のエネルギー部門の利益率は30％を超え、全社利益の23％を占めながら売上比率は12％にすぎません。同部門が伸びた背景には、大容量蓄電池「Megapack」や家庭向け「Powerwall」の出荷拡大があります。Teslaは2024年第4四半期に11GWh、2025年第1四半期に10.4GWh、そして第2四半期に9.6GWhを設置し、2025年上半期の累計は20GWhとなりました。これは前年上半期の13.5GWhから48％の増加に相当します。過去4四半期では37.9GWhを展開し、100GWhの総設置容量達成も視野に入っています。

これに対し、テッククランチは2025年上期にTeslaの蓄電池設置量が前期比で減少し、エネルギー事業も会社全体の不振に巻き込まれつつあると報じました。しかし、PVマガジンは利益率の改善と蓄電池事業の高成長を強調し、エネルギー部門がTeslaの最も収益性の高い部門に浮上したと評価しています。

2025年8月には、同社は新型「Megapack 3」と複数機を束ねた「Megablock」を発表し、既存製品より1MWh多い容量と長寿命を特徴としました。これらはヒューストンの新工場で2026年後半から量産される予定で、巨大データセンターや電力会社向けに販売される計画です。

3. “量から質”への転換

Teslaは自動車販売台数の伸び悩みや値下げ競争で利益が圧迫され、株価も最高値からは低迷しています。しかし、エネルギー事業では製造効率の向上と販売単価の下落により利益率を改善し、収益の柱に育ちつつあります。2025年のTeslaは自動車産業で“完全自動運転”の夢を追いながら、再生可能エネルギーの活用と蓄電技術を武器に電力産業へ進出しています。ロボタクシーによる移動サービスとMegapackによる電力インフラ整備は、エネルギー需要と供給を一体で捉えるビジネスモデルであり、量的拡大から質的な価値提供への転換を象徴していると言えるでしょう。

ビッグテックの地殻変動の行方

超薄型iPhoneが物理的な薄さを競う裏側で、端末内AIとクラウドAIの境界はにじみ、巨大なAIデータセンターが地球規模で展開されています。薄さを競う次の一歩は、“摩擦の薄さ”を競う時代です。どのAIで計算し、どの電力で動かし、どの規制の上で届けるか--その摩擦をどれだけ見えなくできるかが、今後の勝敗を分けます。

2025年秋のビッグテックの現在地は、こうした複数の潮流が交差するダイナミックな時代であると同時に、主導権を握るのは、この“摩擦”を設計で吸収するプレイヤーと考えられるのではないでしょうか。

