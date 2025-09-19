¡Úµð¿Í¡Û£±£±¾¡ÌÜ¤ØÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡×Á°²ó£¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Åç¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¡¢£±£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÅÐÈÄÁ°Æü¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÀµÜ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Á°²ó¤«¤éÃæ£·Æü¡¢£²½µÏ¢Â³Æ±¤¸¥«¡¼¥É¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²á¤´¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹ÅçÀï¤Ïº£µ¨£µÅÐÈÄ¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£¹¤È¹¥ÁêÀ¡££²°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´Éô¡£¤Ç¤â¡¢ÎÏ¤ß¤¹¤®¤º¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É»î¹ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ê¤Ä¤¯¤ë¡Ë¡£Á°¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤ÎÆ±Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ï£¶²ó£²¼ºÅÀ£¸Ã¥»°¿¶¤âÇòÀ±¤Ä¤«¤º¡£»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ£·Æü¤¢¤¯¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¼¡¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£±£°¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£´¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤¬Â³¤¯ÇØÈÖ¹æ£±£¹¡£¡Ö¾ï¤Ë£±¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÎÉéÃ´¸º¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£