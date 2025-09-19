カワサキ新「“5人乗り”スポーツモデル」が凄い！ 全長4mボディに超パワフルな「ニンジャ」エンジン搭載！ 斬新ハンドル＆精悍顔「四輪オフロード車 新TERYX」米モデルとは

スーチャー搭載の4・5人乗りモデル

カワサキといえば、「ニンジャ」をはじめとするバイクやジェットスキーのイメージがありますが、アウトドアレジャーを楽しむオフロード四輪車も展開しています

2025年8月には、新モデル「TERYX H2」シリーズを発表しています。どのようなモデルなのでしょうか。

タフすぎるカワサキの新オフロード四輪「TERYX」シリーズ

【画像】超カッコイイ！ これがカワサキの「5人乗りスポーツモデル」です！ 画像で見る（92枚）

オフロード四輪車は、泥ねい地や荒野、砂浜や雪道など、さまざまな地形を走破して楽しむスポーツアクティビティ「トレイルライディング」を目的としたクルマです。

悪路走行を前提とした設計で、強靭なシャシやサスペンション、オフロードタイヤなどを備えています。

4つのタイヤを持ちますが、パワーユニットなどは二輪車から流用されることが多く、カワサキだけでなくヤマハやホンダなど、二輪メーカー各社が販売しています。

バリエーションは多彩で、棒型ハンドルと小型ボディを持つバギータイプや、乗用車のような円形ステアリングと2座シートを備えた「サイド・バイ・サイド」などがあります。

このうち、カワサキ「TERYX（テリックス）」シリーズは2008年に登場しました。

大型サイド・バイ・サイド車で高い走破性能だけでなく、質感の高いデザインを特徴としています。ラインナップには4シーターのモデルも用意し、多彩なラインナップを誇ります。

日本でも4人乗りのレクリエーション向けモデル「TERYX4」やスポーツ仕様の「TERYX KRX 1000」が販売されています。いずれも公道の走行は不可能です。

8月に登場したTERYX H2は、シリーズのフラッグシップにあたる新モデルで、高出力をもたらすスーパーチャージャーを搭載。

搭載される最高出力253馬力・最大トルク198.3Nmを発揮する999ccの4ストローク4気筒エンジンは、同社のスポーツバイク「ニンジャH2」に搭載されるものと同型で、サイド・バイ・サイド車に適合するように専用改良を施しました。

これに高耐久CVTと、走行中に切り替えが可能な2WD／4WD＋フロントデフロック機構を組み合わせ、走破性能を大幅に向上。爽快なランディングを実現しました。

また独特なサウンドを奏でるスーパーチャージャーを搭載したことで、4気筒エンジンのサウンドと合わせてドライバーの興奮を高めます。

このほか走行性能では、強固なフレームやFOX製電子制御ダンパー、クイックで正確ハンドリングを実現するEPS（電動パワーステアリング）、270mm径の大型ブレーキを採用。快適な乗り心地や操作性の向上を実現しました。

エクステリアは流麗なシルエットに、後方に向かって跳ね上がるアグレッシブなデザインを採用。大型グリル周辺に精悍なLEDアクセントライトとヘッドライトを備え、スポーティさを引き立たせました。

ボンネットには大開口のインテークスクープを設け、さらにサスペンションアームやタイヤなどをあえて見せることで、高い動力性能を予感させます。

インテリアはバケットタイプのシートとし、ホールド性と快適性を確保。D字のステアリング奥には7インチのフルカラーディスプレイを備え、視認性を高めています。

なお、上級モデルではガーミン製10インチ大画面のオフロードナビやサブウーファーの接続に対応したドアトリムを備え、オフロードアクティビティの楽しさを高めます。

ボディサイズは全長4050mm×全幅1880mm×全高1815-1875mm、ホイールベースは3200mmです。最低地上高は410mmを確保しています。

乗車定員はTERYX4が4人、TERYX5は後席に3人が座れる「コンタードスポーツシート」を採用し、5人を確保しています。

バリエーションはTERYX4がベースモデル「H2」と上級タイプの「H2 DELUXE」、TERYX5は上級タイプ「H2 DELUXE」の3種類です。

新TERYXの北米での価格は3万7199ドル（約561万円）から4万3199ドル（約651万円）まで。発売は8月以降、TERYX展開地域の各国で販売を開始する予定です。