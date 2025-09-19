【最注目10月ドラマ】フジテレビはどうしても沢口靖子を「月9」に起用したかった…その「意外な理由」

「科捜研のマリコ」が熱血刑事に

女優・沢口靖子（60歳）が10月から始まるフジの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』に主演するとあり、業界に激震が走っている。

「沢口さんと言えば、25年にわたり続いてきたテレビ朝日の長寿ドラマ『科捜研の女』のイメージが強い。その彼女が、還暦を迎えて同じ捜査モノに主演する。驚きは大きい」（芸能プロ幹部）

沢口の起用にあたっては、フジテレビ上層部が三顧の礼を尽くして口説き落としたのだという。

「フジとしては、失墜した局のイメージ回復のため、品行方正で知られ、知名度も抜群な沢口さんをどうしても起用したかった。沢口さん自身も、『科捜研』の低視聴率が続き、打ち切り説も出ているなかで、新たなチャレンジをしたかったのでしょう」（フジ関係者）

生活の中心も東京へ

キャリアをかけた一世一代の挑戦となるだけに、その覚悟は並々ならぬものがある。

「『科捜研』は京都を舞台にしたドラマで、沢口さんも長年、京都を拠点としていた。しかし今回、フジの月9のために生活の中心を東京に移したそうです。」（同前）

『科捜研』ではクールな法医研究員だったが、月9では地道な聞き込みを信条とする熱血刑事役。挑戦的なイメージチェンジは、成功するか。

「週刊現代」2025年09月29日号より

