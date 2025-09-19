妻の不在中に「ホテル探してる」と友人へLINE。デリヘル計画夫に、お灸を据えたい【ママリ】

夫の悪だくみを発見した…

旦那がデリヘルを呼ぼうと企んでるのを発見！



私が先に実家に帰省し1週間後に

旦那が迎えに来る予定になってるんですが

デリヘル呼べるホテル調べて

友達にもLINEでデリヘル呼べるホテル聞いてました。



LINE見たことはバレてません！



デリヘルに行ったらきっと友人にLINEで感想とかいうと思うのでそれから問い詰めるか、行く前に阻止するか。



私は実家帰るために保育園休ませてリスク減らしたり

買い物も行かずに過ごしているのに

旦那はデリヘル呼ぼうとしたり

私と子どもが留守中の家に友達呼ぼうとしてます。



懲らしめてやろうと思っていて何が良い方法ないですかね？

qa.mamari.jp

自分の不在中にパートナーがよからぬことを考えていたら嫌ですよね。この記事では、自分が実家に帰省している間、夫が風俗を呼ぼうとしていることに気づいたという投稿を紹介します。夫のスマホから、風俗の検索履歴と友人へのLINEを見てしまったという投稿者さん。コロナ禍でリスクを避けて過ごしてきたこともあり、夫の企みが許せず…。

妻と子どもがいない間にやましいことを企むとは許せませんね。しかも、時期がコロナ禍ということで体調の変化に敏感になっているなっている中、自分だけ羽目を外そうとしています。



自由な振る舞いをする夫を何とか懲らしめたいところですが、実家に帰る前に懲らしめるか、実際に利用したという証拠をつかんでから懲らしめるか悩みどころです。

羽目を外そうとしている夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

懲らしめるのであれば

黒確定して問いつめます！

qa.mamari.jp

遊べないように

間違えたふりして

お金(財布)や通帳やカード

全部持って行きますww



友達の旦那が～と

友達の旦那が～と

旦那さんがしてると同じことの話を持ち出すのも良いかもしれませんね！

qa.mamari.jp

核心にはつかず、私はわかってる、知ってることを伝えておきます😂！！

qa.mamari.jp

夫を確実に懲らしめるためには、実際に風俗を利用したという証拠をつかんでからの方がいいという意見もありつつ、帰省する前にくぎを刺しておくという意見の方が若干多くありました。やましいことをしようとしてもすぐにバレるということを分からせる絶好の機会かもしれません。



直球で追い詰めるのではなく、遠回しに気づいている雰囲気を出して気の迷いを起こさないようにすると良いですね。

記事作成: sa-i

