V2への道筋がくっきりと見えた。日本ハムとの直接対決で劇的な逆転勝ち。今季最大の4・5ゲーム差に広げ、優勝マジックを7に減らした。小久保監督は「今日は栗原に尽きる。本当にいい活躍でした」と興奮気味にヒーローをたたえた。

その栗原も「興奮しています」とお立ち台で笑みを浮かべた。1点を追う八回1死。3番手古林の初球真っすぐをはじき返した。「あまり記憶がないというか、気がついたら振っていて、ガッツポーズをしていた」。右中間テラス席に飛び込む同点の7号ソロ。後続も続き、川瀬が勝ち越しの押し出し四球をもぎ取った。チーム全員でつかんだ大きな白星だ。

今季はけがに苦しんだ栗原だが、Vへの欠かせないピースとして戻ってきた。8月29日の1軍復帰後、16試合で打率4割1分4厘と打撃好調。小久保監督の「おいしいところを持っていけ」という指令通りの大活躍を見せる。二回には三塁守備でもチームを救い「本当にチーム一丸となって戦っている。最後には優勝します」と誓った。

小久保監督も執念の7人継投で逆転勝ちを呼び込み、2位日本ハムに大きなダメージを与えた。指揮官は「大変有利になったとは感じるけど、まだまだ何が起こるか分からないという気持ち。整理して9連戦を迎えます」と強調。最後は表情を引き締め、Vロードとすべく20日からの9連戦を見据えた。 （小畑大悟）