科学捜査に対する国民の信頼を失墜させる前代未聞の不祥事である。

佐賀県警の科学捜査研究所の技術職員がDNA型鑑定で長年、不正を繰り返していたことが明らかになった。

鑑定結果は犯罪などの決定的な証拠になり得るため、冤罪（えんざい）に直結しかねない。身内の検証で終わらせず、第三者機関で実態を解明すべきだ。

不正は、昨年10月に鑑定の不備が見つかるまで7年超にわたり、計130件にも上った。県警は職員を懲戒免職処分とし、悪質性の高い13件について証拠隠滅などの疑いで書類送検した。

刑事司法の根幹を揺るがす犯罪行為だ。にもかかわらず県警と佐賀地検は内部調査で幕引きを図ろうとしている。

おとといの県議会で、福田英之県警本部長は謝罪した一方、第三者委員会の設置は不要と拒否した。事態を矮小（わいしょう）化しているのではないか。

県警は上司らの確認が不十分だったとしており、体制に構造的な欠陥があるのは明らかだろう。法務省、警察庁が主導し、第三の目を入れて再発防止策を構築すべきだ。

職員は鑑定したように装って報告したり、事実ではない数値を書類に記載したりしていた。殺人未遂や不同意性交などの事件の証拠として16件が地検に送致されていた。

地検と県警は起訴、不起訴の処分の決定や裁判の証拠として使われておらず、捜査や公判への影響はなかったと説明している。職員は「仕事ぶりをよく見せるためだった」などと話しているという。

しかし、詳細な情報は開示されていない。身内の調査だけでは公正さを欠き、説得力に乏しい。

佐賀県弁護士会は会長声明で、捜査機関側に都合のいいように改ざんなどが行われた可能性が高いと指摘する。その上で不正のあった鑑定に関わる元被告や弁護人、被害者ら全ての当事者への謝罪と詳しい説明を求めている。当然応じなければならない。

DNA型鑑定は事件、事故の現場に残された血液や毛髪などが、容疑者や被害者のものかどうかを調べる。

自白偏重の捜査で冤罪が相次いだ反省を背景に、客観証拠の重要度が増す中、1989年に鑑定法が確立された。現在は565京人（京は兆の1万倍）に1人を特定できるとされる。有罪か無罪の判断の決定的な証拠となる。

一方で、90年の足利事件のように誤った鑑定が冤罪を生んだこともあり、厳正に取り扱わなければならない。

警察によるDNA型鑑定は年間25万件に上り、この20年で10倍以上に増えた。現場は疲弊気味という。不正を働いた職員は7年超の間に632件を1人で担当していた。

業務量に見合った人員、予算の確保など、厳正な鑑定を保証する体制整備や機構改革が求められる。

全国の都道府県警も早急に足元を点検する必要がある。