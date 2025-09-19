執念勝ち。この言葉しか思い浮かばない。栗原の7号ソロで同点とした八回。なおも1死満塁で押し出し四球を選び、勝ち越し点をもたらした代打の川瀬は右拳を振り下ろし、自軍ベンチへ向かって絶叫していた。ナインもそれにしっかり呼応。結果的にこの1点が決勝点となり、優勝マジックは2減の7となった。

「ナイスゲーム！ ナイスゲーム！ この試合勝ったのは大きいよ。今日はリリーフ陣が頑張ったね。最後の杉山も久しぶりに完璧なピッチングだったよ」。覇権を争うライバル日本ハムに逆転勝ちを収めたとあって、王球団会長の言葉にも自然と力がこもっていた。

ただ、その逆転勝ちのシナリオを描いたのは、他でもない小久保監督だった。指揮官は七回に藤井、八回には松本裕と「勝ちパターン」の中継ぎを1点ビハインドの状況でも惜しまずつぎ込んだ。ビハインド時の登板は藤井は7月2日以来、松本裕は今季初だった。この2人が安打すら許さなかった無失点投球が、逆転勝ちを呼び込んだ。

加えて、3番手木村光の好投も大きかった。チームは先発大関の乱調で三回途中から継投を強いられながら、木村光が中盤の五回を無失点で切り抜けたことで1点差のまま試合は終盤へ向かい、小久保監督に「勝ちパターン」投入を決断させた。目立ちはしないが、最高の救援ではなかったか。

（石田泰隆）