生まれて70年間、私は三隈川を見つめて育ってきました。小学校低学年の頃、可動堰（ぜき）のたもとにあった鵜（う）の形をしたコンクリートの滑り台が最初の思い出です。嘴（くちばし）を開けた鵜の間を滑り降りるもので、白く滑らかな巨大な怪獣のように見え、少し怖かった記憶があります。

当時そこは水泳の聖地で、夏には日に焼けた小中学生が岸から飛び込み水辺で遊んでいました。しかし水難事故の増加で遊泳禁止となり、いつしか子供たちは姿を消しました。

高校、大学、病院勤務と川から離れた時期もありましたが、悩みや苦しみのときには沈み橋に立ち、激しい瀬の音に心を洗われました。

内科医院を開業して三十数年。トイプードルを飼い始めた15年間、太鼓橋、亀山公園、可動堰、中之島公園への朝夕の散歩が日課です。曙色の朝焼け、深紅の夕陽、川面から湧き上がる乳白色の底霧、四季折々の三隈川がそこにあります。

最近、夏休みに孫のSUPに付き添い、緑に映える川の美しさに改めて感動しました。いつか孫たちがこの景色を思い出し、帰ってきたいと思ってくれたら−その日まで、この川が美しい水をたたえ流れ続けることを願っています。

（文・宮崎秀人、写真・杉森良美）

※三隈川を愛する人たちによるフォトエッセーです。題字は後藤美和さん。