長崎県は2024年の観光統計をまとめた。観光客数は延べ3080万4676人（前年比2・4％増）で4年連続の増加となった。大型複合施設やホテルの開業が相次ぐ中、インバウンド（訪日客）も取り込んで新型コロナ禍前となる19年の約9割にまで回復した。観光客の消費額は4587億円（同15・5％増）と過去最高を更新。県観光振興課は「消費額の多い外国人観光客の伸びが一因」とみている。

県内の各市町が宿泊施設や主要観光施設の利用者などから推計した人数を県が集計した。

宿泊客数は延べ748万3382人（同2・9％増）で4年連続で増加した。円安を背景にした全国的なインバウンド需要が県内にも波及し、外国人は前年より34・5％増の延べ73万2186人だった。

国別でみると、最多は韓国の25万9944人（同37・9％増）。昨年10月に5年7カ月ぶりに長崎空港とソウルを結ぶ定期航空便、同4月は4年8カ月ぶりに対馬市の厳原港と釜山港をつなぐ定期航路がそれぞれ運航を再開したことが奏功した。

コロナ禍で一時ストップしたクルーズ船の寄港も本格化している。長崎港など県内には前年からほぼ倍増の247隻が入港し、乗客乗員は3倍超の71万9533人に上った。

観光客数をエリア別にみると、長崎市は延べ947万7539人で前年から7・2％増だった。昨年2月の「長崎ランタンフェスティバル」は4年ぶりに通常開催となり、過去最多の約121万人を集客。昨年10月にはサッカー場やホテルなどの複合施設「長崎スタジアムシティ」（同市幸町）が開業し、県外客を呼び込んだ。

佐世保市は延べ636万3208人（同3・1％増）。昨年6月に佐世保港浦頭地区のターミナルの供用が始まるなどし、クルーズ船の入港数が前年から3・6倍になった。

「アジフライの聖地」をPRする松浦市は、日帰り客を中心に延べ129万8316人（同4・2％増）が訪れた。島原市は、市のシンボル・島原城の築城400年を記念したイベントを通年で開催し、延べ87万8554人（同23・0％増）と大幅に伸びた。

