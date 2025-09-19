熊本県内で初めて官民連携による産業団地を整備した玉名市は、半導体メーカー世界大手の台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出を追い風に、企業誘致が好調に進んでいるのを踏まえ、第2弾の産業団地整備に乗り出す。好機を逃さないように受け皿づくりを加速させる考えで、本年度は適地調査を実施。来年度にも、団地の開発事業者選定を目指す。 （宮上良二）

産業団地の官民連携は、市が企業誘致活動や分譲申し込みの窓口、事業者が造成工事や土地売買契約の締結などと、役割を分担することによって、事業の効率化と財政負担の軽減を図る仕組み。

第1弾は信栄不動産（同市）による「玉名三ツ川産業団地」（同市三ツ川）。市によると、造成中を含む全9区画のうち、5区画が製造業を中心に確定し、残り4区画も多くの問い合わせが寄せられている。

市は6月、半導体関連の精密洗浄などを手がけ、TSMCと取引がある韓国資本のKoMiCo（コミコ）の日本法人、タミコ熊本と玉名三ツ川産業団地での工場新設の立地協定を結んだ。5月にも、半導体の精密検査などを主力事業にし、韓国と台湾に拠点を置くダルマグループの日本法人、ダルマエレクトロニクスと立地協定を締結。ダルマエレクトロニクスは旧月瀬小校舎の改修で工場を早期稼働させるが、将来は玉名市内を視野に主力工場の建設も検討するという。

市は市内の高校5校と連携して、進出企業の人材確保もサポートする方針。蔵原隆浩市長は「本市がTSMCを取り巻くサプライチェーン（供給網）の一つとして、半導体集積地の地位を確立できる可能性が生まれている。今後も精力的に企業誘致を展開し、半導体関連産業を主軸に新たな市の未来予想図を描きたい」と話す。