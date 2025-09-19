急峻（きゅうしゅん）な地形に造られた棚田は景観の美しさが心を和ませるだけではなく、大雨の受け皿となり、時間をかけて水が地中に浸透することで河川の流量を調整する。土砂の流出も防いでくれる。そんな優れものを農林水産省がたたえた「日本の棚田百選」の一つが、長崎県波佐見町の鬼木棚田。当地で23日、時流に乗ったユニークなかかしが登場し、農産品などが販売される恒例の「鬼木棚田まつり」がある。

地元の農家や住民でつくる「鬼木棚田協議会」が2000年に始め、四半世紀にわたって続くイベント。収穫が始まった棚田や、ヒガンバナが咲く光景は「これぞ、にっぽんの農村」と思わせる。

登場するかかしはスポーツ選手や政治家など話題の人物も多く、精巧さと社会風刺の視点に定評がある。過去には自民党総裁選を制した首相や、路上芸術で権力や利己主義をやゆするバンクシーも出現した。

同町鬼木郷の鬼木グラウンドを駐車場にして、物販は地元公民館で。開催時間は午前10時〜午後3時、小雨決行。かかしは、祭り終了後も2週間ほど展示する。

問い合わせは、鬼木加工センター＝0956（85）7416。

（重川英介）