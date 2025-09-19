佐賀県伊万里市の大川内山地区にある窯元「魯山窯」。店内には江戸の風情漂う伝統文様を描いた鍋島焼の食器類が並ぶ。ただ、周りの窯元とは異なり、店の奥には業務用の大型冷蔵庫。伊万里の地酒を中心にした品ぞろえにも目を奪われた。

「酒を販売する店は大川内山でここだけ。昨今の酷暑でアイスクリームや昔ながらのラムネも好評です」

豪快に笑ったのは販売責任者を務める川原清志さん（31）。同市中心部の立花町出身で、身長162センチ、体重100キロの堂々とした体格。小学5年で相撲を始め、中学時代は県大会3位と活躍。高校も強豪校として知られる福岡県の希望が丘高に進んだ。

1969年から続く魯山窯の経営に関わるようになったのは2016年7月。経営不振などを理由に当時の経営者が事業継続を断念し、川原さんの叔父が経営する伊万里市の老舗酒屋「川原」に譲渡を申し出たことがきっかけだった。

「まだ22歳でアルバイトをしていた頃。人前で話すことが好きで、接客に関心があって誘いに応じた」。ただ、それまで大川内山を訪ねたことはなく、鍋島焼の知識も皆無。商品包装の仕方すら知らず、伊万里鍋島焼協同組合で長年事務職員を務めた柴田美喜子さん（76）の助けを借りながら、二人三脚で仕事を始めた。

当初は在庫の販売が中心だったが、近年は新たな商品開発にも着手。酒屋が営む窯元らしく日本酒を楽しむ陶磁器製の枡や、店主の個性を打ち出した力士のキャラクター皿など、独自の展開も軌道に乗り始めた。

大川内山をPRする伊万里市の公式インスタグラム「ぐるっと伊万里散歩」への投稿もボランティアで行っている。「新しいお客さんに足を運んでもらって初めて商売を続けられる。自分にしかできない外部の目線を通じた魅力発信を続けます」。相撲仕込みの押しを武器に、新たな土俵でも「オシ活」に励む。 （糸山信）