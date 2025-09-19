佐賀県鳥栖市と上峰町は、買い物時のレジ袋として利用できる特小サイズの指定可燃物用ごみ袋を新たに導入する。スーパーなどで1枚単位の販売を想定。ごみ袋とレジ袋の兼用でプラスチックごみを削減し、ごみが少ない単身世帯や高齢者世帯のごみ出しの負担軽減も図る。2市町によると、こうした兼用ごみ袋は、県内では初の取り組み。

鳥栖市指定の可燃物用ごみ袋は現在、大（縦80センチ、横65センチ）と小（縦65センチ、横45センチ）の2種類があり、10枚入りを大420円、小260円で販売している。新たに導入する特小サイズは縦55センチ、横40センチで、容量は小の約半分。スーパーなどに協力を呼びかけ、1枚12円で販売する予定。

一方、上峰町指定の可燃物用ごみ袋は現在、40リットルの大と25リットルの小があり、10枚入りを大400円、小250円で販売中。新たに導入するのは10リットルサイズで、1枚10円での販売を予定する。

2市町ともレジ袋に使いやすいデザインにする予定で、事業費を盛り込んだ本年度一般会計補正予算案や条例改正案を開会中の議会定例会に提案した。可決されれば上峰町は12月から、鳥栖市は来年2月から販売する見通し。 （前田絵）