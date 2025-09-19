第36回西日本新聞社旗争奪ソフトボール大会（浜玉町ソフトボール協会、西日本新聞社主催）が21日、佐賀県唐津市浜玉町渕上の「ひれふりの里グラウンド」で開かれる。参加する6チームのメンバーと大会への意気込みを紹介する。 （向井大豪）

J・S・D

◎木村守○佐々木優（1）加茂大輔（2）高原龍信（3）林浩平（4）川原昂人（5）中川翔平（6）佐々木優（7）伊藤泰平（8）木村拳志郎（9）吉田智貴（10）加茂連太郎・江口義輝・牧山将久・古館美咲・佐々木陵・中村昌平・本弓俊介・黒木初・麻生明・大谷優太・川嵜駿吾（11）気炎万丈の思いで戦います。

でかか門

◎井上大介○田中秀夫（1）脇山侑大（2）浦田裕大（3）加茂大地（4）進藤嘉文（5）田中裕太郎（6）谷口朋之（7）松本翔太（8）小林幸平（9）井上大介（11）ただの酒飲みの集まり！！

焼きとり おんじ

◎脇山直樹○楢崎慎也（1）折尾潤一（2）脇山孝明（3）脇山直樹（4）橋本哲（5）藤瀬淳（6）楢崎慎也（7）中村幸太（8）村山大二（9）林田孝史（10）新郷鉄平・佐々木昌彦・成村俊亮・栗原正吾・井上頼童・平尾元康・内山竜一・上野聖・田代祐也・志田原裕志・荒巻元樹（11）浜玉中学校の同級生チームです。まずは1勝目指して頑張ります。

LUANA

◎あいこ○上野慎一（1）あいこ（2）上野慎一（3）野乃花（4）萌乃花（5）健太（6）真弥（7）悠ノ介（8）宗一朗（9）こずえ（10）さち・宮添貴司・中山魁斗・みどり・藤崎たかと・冨石義之・こうじ・裕平・翔一・和男・幸広（11）反省会を楽しみに頑張ります。

横田メッツ

◎荒田博記○松本翔太（1）加茂時代（2）岡田光央（3）佐藤哲郎（4）山崎友祐（5）中村欣司（6）米倉亮治（7）青木一也（8）猪村博文（9）新郷健太（10）小田秀和・松瀬直樹・松永英之・松本翔太・松本茉須美・濱口隆之・荒田博記・井上健憲・新郷鉄平・坂本龍之介・山崎敬二（11）チーム結成40年超の地元に根付いたチームです。若手から中堅、経験者も多く、まとまりがあるイイチームです。

J

◎大場修一○佐々木洋介（1）佐々木洋介（2）佐々木伸介（3）生田将之（4）山口和久（5）山崎拓也（6）吉森衛（7）山口廣輔（8）脇山凌真（9）浦田久玄（10）大場修一・牟田口周作・福浦哲也・岩村章浩・山口哲平（11）浜崎祗園祭をこよなく愛するメンバーです。怪我なくソフトボールを楽しみます。

◎は監督、○は主将。（1）投手（2）捕手（3）一塁手（4）二塁手（5）三塁手（6）遊撃手（7）左翼手（8）中堅手（9）右翼手（10）補欠（11）チームのひと言

※浜玉町ソフトボール協会の事務局が提出した資料に基づく。